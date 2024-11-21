Українські волейболісти не повернулися додому після ігор в Бельгії, — ЗМІ
Команда ВК "Решетилівка" їздила на змагання до Бельгії, де грала у межах другого матчу 1/16 Кубка Виклику.
Щонайменше двоє гравців з полтавської "Решетилівки" не повернулись в Україну після матчу Кубка Виклику в Бельгії. Про це пише українське спортивне видання Tribuna.com.
Зазначається, команда їздила на змагання до Бельгії, де зокрема зіграла у межах другого матчу 1/16 Кубка Виклику з бельгійським клубом "Декоспан". Гра закінчилася програшом для українців. Для клубу з Полтавщини це був дебютний сезон у єврокубках.
Після ігор окремі гравці вирішили не повертатися до України з-за кордону.
"Щонайменше двоє гравців "Решетилівки" не повернулись в Україну. Точно відомо, що не повернулись Андрій Оробко і Дмитро Шаврак. За іншими даними, таких гравців троє", — повідомляє Tribuna.com.
В клубі цю ситуацію поки не коментували.
Для клубу з Полтавщини це був дебютний сезон у єврокубках.
Нагадаємо, що раніше ексголкіпер футбольної команди "Дніпро" (Дніпро) та "Вікторія" (Суми) Денис Шеліхов підписав контракт із Славією-Мозир в Білорусі, але для цього йому знадобилося переплисти Тису.