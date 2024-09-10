"Зашкварна історія": український футболіст переплив Тису і уклав контракт із клубом в Білорусі

Воротар так і не зміг у спілкуванні з журналістами назвати війну війною, а Росію агресоркою. До того ж він вважає, що через тиждень про його вчинок в Україні вже забудуть.

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Ексголкіпер футбольної команди "Дніпро" (Дніпро) та "Вікторія" (Суми) Денис Шеліхов підписав контракт із Славією-Мозир в Білорусі, але для цього йому знадобилося переплисти Тису. Про це розповідає видання Sport-express.ua у матеріалі "Зашкварна історія ексворотаря Дніпра Шеліхова".

Як стало відомо сайту Sport-express.ua, Шеліхов незаконно перетнув державний кордон. Воротар переплив Тису. До запливу Шеліхов ретельно готувався і впродовж двох місяців ходив на річку тренуватися плавати з ластами.

Журналісти спробували зв'язатися з голкіпером, але він відмовлявся з ними контактувати, коли дізнався, що ним цікавиться український ЗМІ. А от клубній пресслужбі Славії в Білорусі він дав інтерв'ю. Тож українські журналісти вирішили видати себе за білоруських і поговорили з Шеліховим.

Воротар так і не зміг у спілкуванні з журналістами назвати війну війною, а Росію агресором. До того ж він вважає, що через тиждень про його вчинок в Україні вже забудуть.

У коментарі журналістам він відмовився коментувати, як потрапив до Білорусі, а також обурився такими питаннями..

"Ти хто – прокурор? Такі питання задавати. Спитай у прикордонної служби. Ти мені ніхто, щоб такі питання задавати!Є купа тем в Україні з футболу: дитячий футбол, корупція, поля, безпека і купа всього іншого, а ти такі питання ставиш. Почитай для початку мою біографію: де я народився і де грав останній рік? Все, до побачення", — сказав Шеліхов.

Після цього він вніс журналіста в чорний список і на цьому наша розмова закінчилася.

Раніше Шеліхов грав у "Дніпрі" у стартовому складі. 12 січня 2024 року він залишив команду у статусі вільного агента. Також він виступав за "Волинь", білоруські "Луч" та "Іслоч", "Миколаїв", "ВПК-Агро", "Металіст 1925", ЛНЗ.

Нагадаємо, що на Закарпатті прикордонники затримали українця, який, маючи всі дозволи на виїзд за кордон, вирішив переплисти Тису. До того ж він заплатив чималу суму людині, яка його переправляла.