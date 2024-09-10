"Зашкварная история": украинский футболист переплыл Тису и заключил контракт с клубом в Беларуси

Вратарь так и не смог в общении с журналистами назвать войну войной, а Россию агрессором. К тому же он считает, что через неделю о его поступке в Украине уже забудут.

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Экс-голкипер футбольной команды "Днепр" (Днепр) и "Виктория" (Сумы) Денис Шелихов подписал контракт со Славией-Мозырь в Беларуси, но для этого ему понадобилось переплыть Тису. Об этом рассказывает издание Sport-express.ua в материале "Зашкварная история экс-вратаря Днепра Шелихова".

Как стало известно сайту Sport-express.ua, Шелихов незаконно пересек государственную границу. Вратарь переплыл Тису. К заплыву Шелихов тщательно готовился и в течение двух месяцев ходил на реку тренироваться плавать с ластами.

Журналисты попытались связаться с голкипером, но он отказывался с ними контактировать, когда узнал, что им интересуется украинское СМИ. А вот клубной пресс-службе Славии в Беларуси он дал интервью. Поэтому украинские журналисты решили принять себя за белорусских и поговорили с Шелиховым.

Вратарь так и не смог в общении с журналистами назвать войну войной, а Россию агрессором. К тому же он считает, что через неделю о его поступке в Украине уже забудут.

В комментарии журналистам он отказался комментировать, как попал в Беларусь, а также возмутился такими вопросами.

"Ты кто — прокурор? Такие вопросы задавать. Спроси у пограничной службы. Ты мне никто, чтобы такие вопросы задавать! Есть куча тем в Украине по футболу: детский футбол, коррупция, поля, безопасность и куча всего остального, а ты такие вопросы задаешь. Почитай для начала мою биографию: где я родился и где играл последний год? Все, до свидания", — сказал Шелихов.

После этого он внес журналиста в черный список и на этом наш разговор закончился.

Ранее Шелихов играл в "Днепре" в стартовом составе. 12 января 2024 года он покинул команду в статусе свободного агента. Также он выступал за "Волынь", белорусские "Луч" и "Ислочь", "Николаев", "ВПК-Агро", "Металлист 1925", ЛНЗ.

Напомним, что на Закарпатье пограничники задержали украинца, который, имея все разрешения на выезд за границу, решил переплыть Тису. К тому же он заплатил немалую сумму человеку, который его переправлял.