Украинские волейболисты не вернулись домой после игр в Бельгии, — СМИ

Команда ВК "Решетиловка" ездила на соревнования в Бельгию, где играла в рамках второго матча 1/16 Кубка Вызова.

По меньшей мере двое игроков из полтавской "Решетиловки" не вернулись в Украину после матча Кубка Вызова в Бельгии. Об этом пишет украинское спортивное издание Tribuna.com.

Отмечается, команда ездила на соревнования в Бельгию, где в частности сыграла в рамках второго матча 1/16 Кубка Вызова с бельгийским клубом "Декоспан". Игра закончилась проигрышем для украинцев. Для клуба с Полтавщины это был дебютный сезон в еврокубках.

После игр отдельные игроки решили не возвращаться в Украину из-за границы.

"По меньшей мере двое игроков "Решетиловки" не вернулись в Украину. Точно известно, что не вернулись Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак. По другим данным, таких игроков трое", — сообщает Tribuna.com.

В клубе эту ситуацию пока не комментировали.

Для клуба с Полтавщины это был дебютный сезон в еврокубках.

Напомним, что ранее экс-голкипер футбольной команды "Днепр" (Днепр) и "Виктория" (Сумы) Денис Шелихов подписал контракт со Славией-Мозырь в Беларуси, но для этого ему понадобилось переплыть Тису.