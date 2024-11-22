Уже угрожали: волейболисты объяснили, почему не вернулись в Украину из ЕС

На решение не возвращаться в Украину повлияли как проблемы в клубе, так и отключение света и воздушные тревоги во время тренировок.

Украинские волейболисты из полтавского клуба "Решетиловка" Андрей Оробко прокомментировал свое решение не возвращаться в Украину после Кубка Вызова в Бельгии. Он отметил, что на это повлияло несколько причин, в частности, кража паспортов, отсутствие главных игроков, проблемы из-за постоянных отключений света в холодное время. Об этом спортсмен рассказал украинскому спортивному изданию Tribuna.com.

"Кража наших паспортов и отсутствие главных игроков, проблемы с проживанием в самой Решетиловке из-за постоянных отключения света в холодное время и многие другие. Также я имею спортивное гражданство Польши, и в Украине выступал как легионер, и мне лучше найти клуб в Европе, чем возвращаться в Решетиловку. В Украину вернусь обязательно в ближайшем будущем", — сказал Андрей Оробко.

Он добавил, что во время поездки на еврокубковую игру в Бельгию одного ключевого игрока волейбольного клуба забрали в ТЦК, и клуб ничего не смог поделать. Перед этим мужчина не смог выехать на матчи на Фарерские острова в связи с проблемами с военными документами.

"Позже в Польше на остановке к нам не вернулся еще один ключевой игрок, и мы поняли, что нормального тренировочного процесса и высоких достижений в чемпионате и еврокубках не будет, а у клуба будут проблемы с выездом и, возможно, еще более серьезные. И все же мы решили сыграть еврокубковый матч. После игры руководство клуба забрало наши загранпаспорта и просто исчезло. Поскольку это наш личный и самый важный документ, который никто не имеет права присваивать, мы с напарником пошли в полицию и заявили о похищении паспортов. Нам не смогли ничем помочь, кроме того, что дали бумаги, подтверждающие, что у нас нет загранпаспортов", — добавил спортсмен.

Журналистам из издания KW Дмитрий Шаврак рассказал, что с документами им помогла разобраться бельгийская полиция. Сейчас он планирует остаться у сестры в Швейцарии.

Мужчина добавил, что в российско-украинской войне он потерял квартиру. Кроме того, в Украине очень сложно тренироваться из-за отключения электроэнергии и воздушных тревог.

Дмитрий поделился, что надеется найти новую команду, а если не получится, то готов покинуть волейбол. В будущем он планирует вернуться в Украину и по возможности присоединиться к "Решетиловке". Дмитрий надеется, что клуб продолжит существовать, а "товарищи по команде останутся в покое".

"Мы любим свою страну, поэтому точно хотим вернуться. Большинство тоже понимает наш выбор, хотя мне уже звонили с угрозами, что с мамой что-то сделают, если я не вернусь. Но я не хочу рисковать бороться", — подытоживает Дмитрий.

Напомним, в четверг, 21 ноября стало известно, что по меньшей мере двое игроков из полтавской "Решетиловки" не вернулись в Украину после матча Кубка Вызова в Бельгии. В клубе на данный момент эту ситуацию не комментировали.