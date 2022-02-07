Українська біатлоністка достроково залишає Олімпіаду через проблему зі здоров'ям

У Федерації біатлону стверджують, що це не перша невдача Валентини Семеренко на змаганнях. Цього разу спортсменка була налаштована на реабілітацію за попередні невдачі, але в процесі естафети в неї запаромочилося в голові.

Українська біатлоністка Валентина Семеренко не зможе допомагати своїй команді в наступних змаганнях на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні. Під час змагання дівчині стало зле, вона не змогла продовжувати забіг. Після огляду в лікарні, спортсменку вирішили відправити найближчим літаком в Україну. Про це розповів президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак виданню Champion.

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Це вже не перша невдача Семеренко на олімпіаді в Пекіні. Раніше вона не змогла фінішувати в індивідуальних перегонах. За словами Володимира Бринзака, біатлоністка хотіла реабілітуватися після провалу на естафеті, але почала забіг надто швидко. Під час змагання дівчині стало погано, і вона не змогла продовжувати гонку.

Замість Валентини Семеренко на Олімпійських іграх-2022 змагатиметься Анастасія Меркушина. Вона вже прибула в Пекін.

"Валя хотіла реабілітуватися за естафету та почала швидко, але з горами короткі жарти, вони її покарали. Як я зрозумів, Валентина знепритомніла або була близька до цього — запаромочилося в голові й вона не змогла продовжувати гонку. Після обстеження в клініці Валю вирішили відправити найближчим літаком додому, вона вже не зможе допомогти команді, замість неї буде заявлена ​​Меркушина", — сказав Бринзак.

Для 36-річної Валентини Семеренко це вже п'ята олімпіада в кар'єрі. У 2014 році на олімпіаді в Сочі у складі естафетної четвірки спортсменка здобула перемогу.

Раніше вже було відомо, що Анастасія Меркушина замінить хвору на Covid-19 біатлоністку Олену Білосюк. Представники НОК України оголосили, що як запасну спортсменку в складі збірної внесли ім'я біатлоністки.

Нагадаємо, експерти вважають, що цього разу Україні не варто чекати на медалі на Олімпіаді-2022 в Пекіні. Американська аналітична компанія Gracenote склала прогноз країн-учасниць пекінської Олімпіади, які мають найбільше медалей у загальному заліку. За прогнозами, збірна України повернеться додому без жодної нагороди. Аналітики називають Норвегію тріумфатором загального заліку.