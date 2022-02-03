Експерти прогнозують, що Україна буде без медалей на Олімпіаді-2022. У Мінспорту вважають це "провалом"

Аналітики вже зараз називають Норвегію тріумфатором загального заліку, Україні ж медалі не обіцяють.

Американська аналітична компанія Gracenote склала прогноз країни-учасниць пекінської Олімпіади, у яких буде найбільше медалей у загальному заліку. За прогнозами, збірна Україна повернеться додому без жодної нагороди. Про це повідомляється в публікації на сайті компанії.

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Основні надійні українські вболівальники покладають на біатлон і фрістайл. Однак і з цієї частини експерти не обіцяють олімпійській збірній нічого хорошого.

Хто виграє Олімпіаду в Пекіні 2022?

[ + – ] Прогнозований загальний медальний залік

Аналітики Gracenote уже зараз називають тріумфатором загального медального заліку Норвегію, яка може виїхати з Китаю з 44 медалями (зокрема 21 золотою, 13 срібними та 10 бронзовими).

Друге місце, ймовірно, займе Німеччина – 30 медалей (11-11-8). Збірна Росії, яка виступає під прапором ROC, стане третьою – з 30 медалями (10-12-8).

Однак, незважаючи на невтішні прогнози аналітиків, глава Мінспорту Вадим Гутцайт заявив, що вважає "провалом", якщо українська збірна поїде з пекінської Олімпіади 2022 зовсім без медалей.

Чиновник нагадав, що є можливість поборотися за медалі в тому ж фрістайлі та біатлоні та сподівається на прорив у інших дисциплінах, наприклад, у скелетоні. У цьому виді спорту Україну представляє Владислав Гераскевич — перший український скелетоніст, який отримав олімпійську ліцензію та брав участь у Іграх у Пхенчхані.

Раніше Фокус повідомляв, що Україні могли заборонити виступати на Олімпіаді-2022 під синьо-жовтим прапором і навіть під офіційною назвою країни. Через допінговий скандал на збірну могла чекати доля російських олімпійців, які не можуть брати участь в Олімпіаді під офіційним прапором і назвою своєї країни.