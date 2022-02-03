Україні могли заборонити виступати на Олімпіаді-2022 під синьо-жовтим прапором, — Мінспорту

Українську збірну могла осягнути доля олімпійців із РФ, які через допінговий скандал не виступають під офіційним прапором та назвою країни.

Міністр у справах молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) могло дискваліфікувати українську збірну за порушення правил. Існувала можливість, що Україна, як і РФ, виступала б не під своїм національним прапором, а під прапором Олімпійського комітету. Про це повідомляє Трибуна.

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"Були моменти, коли нас могли позбавити права виступати під нашим прапором. Але наші разом із WADA дії забезпечили відсутність наслідків для українських спортсменів за результатами розслідування", — заявив чиновник.

Наразі відомство співпрацює з WADA, уже проведений аудит і надані всі потрібні дані для розслідування допінгового скандалу.

За словами міністра, команду України могли дискваліфікувати, як це сталося з Російською олімпійською збірною, якби було знайдено більше порушень антидопінгових правил. Але критичних порушень не виявилося. "Від самого початку розглядів було зрозуміло, що український кейс повністю відрізняється від російського", — пояснив чиновник, зазначивши, що після позитивних допінг-проб в українських спортсменів було звільнено голову Національного антидопінгового центру та його заступника.

"WADA почала все контролювати самостійно, комісія все ще продовжує працювати. Але ми вийдемо з цієї ситуації, все в нас залишиться. Тільки треба навести лад у НАДЦУ. Працюватимемо", — зазначив Гутцайт.

Нагадаємо, що на літній Олімпіаді в Токіо одразу трьох українських легкоатлетів було відсторонено від участі у змаганнях через допінг.

Раніше Фокус повідомляв, що Національний олімпійський комітет України назвав імена прапороносців збірної на Пекінській Олімпіаді. Традиція, коли прапор країни несуть одночасно і спортсмен, і спортсменка порівняно нестара, — з'явилася вона лише на минулій Олімпіаді в Токіо. Таким чином, МОК прагне дотримуватися принципу гендерної рівності.