Україні могли заборонити виступати на Олімпіаді-2022 під синьо-жовтим прапором, — Мінспорту
Українську збірну могла осягнути доля олімпійців із РФ, які через допінговий скандал не виступають під офіційним прапором та назвою країни.
Міністр у справах молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) могло дискваліфікувати українську збірну за порушення правил. Існувала можливість, що Україна, як і РФ, виступала б не під своїм національним прапором, а під прапором Олімпійського комітету. Про це повідомляє Трибуна.
"Були моменти, коли нас могли позбавити права виступати під нашим прапором. Але наші разом із WADA дії забезпечили відсутність наслідків для українських спортсменів за результатами розслідування", — заявив чиновник.
Наразі відомство співпрацює з WADA, уже проведений аудит і надані всі потрібні дані для розслідування допінгового скандалу.
За словами міністра, команду України могли дискваліфікувати, як це сталося з Російською олімпійською збірною, якби було знайдено більше порушень антидопінгових правил. Але критичних порушень не виявилося. "Від самого початку розглядів було зрозуміло, що український кейс повністю відрізняється від російського", — пояснив чиновник, зазначивши, що після позитивних допінг-проб в українських спортсменів було звільнено голову Національного антидопінгового центру та його заступника.
"WADA почала все контролювати самостійно, комісія все ще продовжує працювати. Але ми вийдемо з цієї ситуації, все в нас залишиться. Тільки треба навести лад у НАДЦУ. Працюватимемо", — зазначив Гутцайт.
Нагадаємо, що на літній Олімпіаді в Токіо одразу трьох українських легкоатлетів було відсторонено від участі у змаганнях через допінг.
Раніше Фокус повідомляв, що Національний олімпійський комітет України назвав імена прапороносців збірної на Пекінській Олімпіаді. Традиція, коли прапор країни несуть одночасно і спортсмен, і спортсменка порівняно нестара, — з'явилася вона лише на минулій Олімпіаді в Токіо. Таким чином, МОК прагне дотримуватися принципу гендерної рівності.