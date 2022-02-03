Украине могли запретить выступать на Олимпиаде-2022 под сине-желтым флагом, — Минспорта

Украинскую сборную могла постичь судьба олимпийцев из РФ, которые из-за допингового скандала не выступают под официальным флагом и названием страны.

Министр по делам молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) могло дисквалифицировать украинскую сборную за нарушения правил. Существовала вероятность, что Украина, как и РФ, выступала бы не под своим национальным флагом, а под флагом Олимпийского комитета. Об этом сообщает Трибуна.

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"Были моменты, когда нас могли лишить права выступать под нашим флагом. Но наши вместе с WADA действия обеспечили отсутствие последствий для украинских спортсменов по результатам расследования", — заявил чиновник.

Сейчас ведомство сотрудничает с WADA, уже проведен требовавшийся аудит и предоставлены все нужные данные для расследования допингового скандала.

По словам министра, команду Украины могли дисквалифицировать, как это произошло с Российской олимпийской сборной, если бы было найдено больше нарушений антидопинговых правил. Но критических нарушений не обнаружилось. "С самого начала разбирательств было ясно, что украинский кейс полностью отличается от российского", — объяснил чиновник, отметив, что после положительных допинг-проб у украинских спортсменов был уволен глава Национального антидопингового центра и его заместитель.

"WADA начала все контролировать самостоятельно, комиссия все еще продолжает работать. Но мы выйдем из это ситуации, все у нас останется. Только нужно навести порядок в НАДЦУ. Будем работать", — отметил Гуцайт.

Напомним, что на летней Олимпиаде в Токио сразу три украинских легкоатлета были отстранены от участия в соревнованиях из-за допинга.

Ранее Фокус сообщал, что Национальный олимпийский комитет Украины назвал имена знаменосцев сборной на Пекинской Олимпиаде. Традиция, когда флаг страны несут одновременно и спортсмен, и спортсменка, сравнительно непродолжительная, — появилась она только на минувшей Олимпиаде в Токио. Таким образом МОК стремится придерживаться принципа гендерного равенства.