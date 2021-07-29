Троих украинских легкоатлетов отстранили от Олимпиады в Токио из-за допинга
Олимпийская сборная Украины потеряла очередных представителей на турнире. Теперь в легкой атлетике.
Трое украинских легкоатлетов, которые квалифицировались для участия на Олимпиаде в Токио, получили дисквалификации, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
"В соответствии с требованиями World Athletics и согласно сообщению Athletic Integrity Unit в адрес Федерации легкой атлетики Украины, Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Чорномаз (эстафетная команда 4х400 метров) не смогут выступить на Играх ХХХІІ Олимпиады в Токио", — сообщает ФЛАУ.
По данным Федерации легкой атлетики Украины, украинские легкоатлеты не успели сдать достаточное количество допинг-проб в связи с пандемией коронавируса, изменениями спортивного календаря соревнований и сроков квалификационного отбора на Олимпийские игры.
Ранее, 26 июля, была временно отстранена от соревнований украинская триатлонистка Юлия Елистратова. Положительный допинг-тест украинской триатлонистки объяснили прививкой от коронавируса.
Напомним, что Юлия Елистратова участвовала на трех Олимпийских играх: в 2008, 2012 и 2016 годах. В 2010 году она выиграла золотую медаль Кубка мира по триатлону, а спустя пять лет стала обладательницей Кубка Европы.
Ранее на Олимпийские игры не поехал украинский гимнаст и олимпийский чемпион 2016-го года Олег Верняев. В его анализах нашли следы мельдония, а сам спортсмен отвергает любые обвинения в применении запрещенных веществ. Согласно решению арбитража GEF, Верняев дисквалифицирован на четыре года.
Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.