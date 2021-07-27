Положительный допинг-тест украинской триатлонистки объяснили прививкой от коронавируса

Муж триатлонистки, дисквалифицированной из-за допинга, сделал любопытное предположение о происхождении положительной допинг-пробы.

Муж украинской триатлонистки Юлии Елистратовой Владимир Турбаевский считает, что положительная допинг-проба украинки могла проявиться после вакцинации от коронавируса.

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В пробе от 5 июня у представительницы Украины обнаружили запрещенное вещество эритропоэтин.

"ЭПО – это всегда инъекция. Но за четыре дня до той пробы Юле сделали прививку от коронавируса. Я не знаю, может, она дала ложноположительный результат? И что с еще одной пробой, которую брали спустя два дня после первой?

Если нашли ЭПО тогда, по идее должны были найти и второй раз, он же не мог никуда деться", — приводит слова Турбаевского "Спорт-Экспресс".

Спортсменка, которая должна была участвовать в женском индивидуальном зачете Олимпийских игр 2020 года в Токио 27 июля 2021 года, была проинформирована об этом деле и была временно отстранена до разрешения вопроса в соответствии с ВАДА и Антидопинговым правилам Всемирного триатлона.

Уточним, что Юлия Елистратова может потребовать вскрыть пробы В и обжаловать дело в Спортивном арбитражном суде.

Напомним, что Юлия Елистратова участвовала на трех Олимпийских играх: в 2008, 2012 и 2016 годах. В 2010 году она выиграла золотую медаль Кубка мира по триатлону, а спустя пять лет стала обладательницей Кубка Европы.

Ранее на Олимпийские игры не поехал украинский гимнаст и олимпийский чемпион 2016-го года Олег Верняев. В его анализах нашли следы мельдония, а сам спортсмен отвергает любые обвинения в применении запрещенных веществ. Согласно решению арбитража GEF, Верняев дисквалифицирован на четыре года.