Позитивний допінг-тест української тріатлоністки пояснили щепленням від коронавірусу

Чоловік тріатлоністки, дискваліфікованої через допінг, зробив цікаве припущення про походження позитивної допінг-проби.

Чоловік української тріатлоністки Юлії Єлістратової Володимир Турбаєвський вважає, що позитивна допінг-проба українки могла проявитися після вакцинації від коронавірусу.

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У пробі від 5 червня у представниці України виявили заборонену речовину еритропоетин.

"ЕПО — це завжди ін'єкція. Але за чотири дні до тієї проби Юлі зробили щеплення від коронавірусу. Я не знаю, може, вона дала хибнопозитивний результат? І що з ще однією пробою, яку брали через два дні після першої?

Якщо знайшли ЕПО, тоді по ідеї повинні були знайти і вдруге, він же не міг нікуди подітися", — наводить слова Турбаєвського " Спорт-Експрес ".

Спортсменку, яка повинна була брати участь у жіночому індивідуальному заліку Олімпійських ігор 2020 року в Токіо 27 липня 2021 року, було поінформовано про цю справу, і вона була тимчасово відсторонена до вирішення питання відповідно до ВАДА й Антидопінгових правил Всесвітнього тріатлону.

Уточнимо, що Юлія Єлістратова може зажадати розкрити проби В та оскаржити справу в Спортивному арбітражному суді.

Нагадаємо, що Юлія Єлістратова брала участь на трьох Олімпійських іграх: у 2008, 2012 і 2016 роках. У 2010 році вона виграла золоту медаль Кубка світу з тріатлону, а через п'ять років стала володаркою Кубка Європи.

Раніше на Олімпійські ігри не поїхав український гімнаст і олімпійський чемпіон 2016-го року Олег Верняєв. У його аналізах знайшли сліди мельдоній, а сам спортсмен відкидає будь-які звинувачення в застосуванні заборонених речовин. Згідно з рішенням арбітражу GEF, Верняєв дискваліфікований на чотири роки.