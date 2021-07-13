Сліди мельдонію: олімпійський чемпіон Верняєв розповів, чому не візьме участі в Олімпіаді в Токіо

Український гімнаст подає апеляцію на рішення арбітражу GEF про його дискваліфікацію

До складу Олімпійської збірної України на майбутні ігри в Токіо не було включено українського гімнаста Олега Верняєва.

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Спортсмен прокоментував своє непотрапляння в список спортсменів і розповів, що відбувається з його кар'єрою.

За словами Верняєва, Арбітраж GEF (комітет з етики в гімнастиці) прийняв рішення про його дискваліфікацію через виявлені сліди мельдонію.

"Арбітраж GEF прийняв рішення про те, що концентрація мельдонію, яку знайшли в мене в організмі, достатня для дискваліфікації мене на 4 роки. Починаючи з листопада минулого року.

Це означає, що на Олімпіаду я не поїду.

Найголовніше питання — як заборонений препарат потрапив у мій організм?

Чому це сталося в період, коли не було серйозних міжнародних змагань і тренування проходили в полегшеному режимі?

Чому тільки один тест дав позитивний результат, а ні один з майже десятка наступних тестів не підтвердив наявність забороненої субстанції?", — написав Верняєв на своїх сторінках у Facebook та Instagram.

Спортсмен також додав, що має намір боротися за своє чесне ім'я та оскаржувати рішення в судових інстанціях

"Позитивний тест тільки вказує на факт наявності в організмі забороненої субстанції, але не свідчить про провину спортсмена.

Якщо спортсмен упевнений, що його провини немає, він не повинен опускати руки.

Арбітраж GEF прийняв рішення, яке підлягає оскарженню. Раз рішення арбітражу підлягає оскарженню, значить остаточні висновки робити рано", — написав Олег Верняєв.

Нагадаємо, що на початку січня з'явилася інформація про те, що Олег Верняєв відсторонений від змагань. Тоді подробиці відсторонення українця не розголошувалися і тільки зараз сам спортсмен прокоментував ситуацію, яка склалася в його кар'єрі.

Раніше проблеми з допінгом були виявлені в української тенісистки Даяни Ястремської. Рішення про її відсторонення було прийнято 7 січня. Через півроку спортсменці вдалося відстояти своє ім'я в суді і повернутися до змагань. До слова, Ястремська включена в Олімпійську збірну України.