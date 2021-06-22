"Мое имя очищено от любых нарушений": тенниситку Даяну Ястремскую оправдали в деле о допинге

Украинская спортсменка доказала свою невиновность в суде и может вернуться к соревнованиям уже в ближайшее время

20-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская объявила о том, что с нее сняты обвинения в применении допинга, из-за чего она не могла участвовать в турнирах под эгидой WTA.

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Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram.

"21 мая 2021 года у нас состоялось полное слушание, где я наконец смогла представить все мои доказательства Независимому трибуналу.

Вчера я получила полное решение. Трибунал признал, что положительный результат теста был вызван неким загрязнением, а также, что в этом нет моей вины или халатности. По решению суда, я не должна находиться ни под какими санкциями. Поэтому я имею право возобновить свои выступления уже сейчас.

Я через многое прошла за последние 6 месяцев, и мне было трудно справиться со всеми негативными комментариями. Я хочу поблагодарить мою семью, моих юристов, моего агента и всю команду Top Five Management за их постоянную и неизменную поддержку. Я также хотела бы поблагодарить своих болельщиков за любовь и сообщения, которые я получала в этот тяжелый период", — написала теннисистка.

Напомним, что решение об отстранении Даяны Ястремской от соревнований Международная федерация тенниса приняла 7 января текущего года. ричиной стало то, что в образце ее мочу был обнаружен метаболит местеролона. "Положительные тесты на вещества этой группы предполагают обязательное временное отстранение от соревнований", — было сказано в официальном сообщении.

Ястремская сдала тест в межсоревновательный период, 24 ноября 2020 года, образец был отправлен в лабораторию, находящуюся в Монреале (Канада).

22 декабря ей было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил в соответствии со статьей 2.1 программы (наличие запрещенной субстанции в пробе игрока), и она была временно отстранена с 7 января 2021 года.

В последней версии рейтинга WTA украинская теннисистка находилась на 37-м месте. На последнем US Open Даяна Ястремская дошла до стадии второго круга, где уступила американке Мэдисон Бренгл.