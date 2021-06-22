"Моє ім'я очищено від будь-яких порушень": тенісистку Даяну Ястремську виправдали у справі про допінг

Українська спортсменка довела свою невинність в суді і може повернутися до змагань вже найближчим часом.

20-річна українська тенісистка Даяна Ястремська оголосила про те, що з неї зняті звинувачення в застосуванні допінгу, через що вона не могла брати участь в турнірах під егідою WTA.

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Про це спортсменка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"21 травня 2021 року в нас відбулося повне слухання, де я нарешті змогла представити всі мої докази Незалежному трибуналу.

Вчора я отримала повне рішення. Трибунал визнав, що позитивний результат тесту був викликаний якимсь забрудненням, а також, що в цьому немає моєї провини або недбалості. За рішенням суду, я не повинна перебувати під жодними санкціями. Тому я маю право відновити свої виступи вже зараз.

Я через багато пройшла за останні 6 місяців, і мені було важко впоратися з усіма негативними коментарями. Я хочу подякувати моїй родині, моїм юристам, моєму агенту і всій команді Top Five Management за їх постійну і незмінну підтримку. Я також хотіла б подякувати своїм уболівальникам за любов і повідомлення, які я отримувала в цей важкий період", — написала тенісистка.

Нагадаємо, що рішення про відсторонення Даяни Ястремської від змагань Міжнародна федерація тенісу прийняла 7 січня поточного року. Причиною стало те, що в зразку її сечі був виявлений метаболіт местеролону. "Позитивні тести на речовини цієї групи передбачають обовʼязкове тимчасове відсторонення від змагань", — було сказано в офіційному повідомленні.

Ястремська здала тест в міжзмагальний період, 24 листопада 2020 року, зразок був відправлений до лабораторії, що знаходиться в Монреалі (Канада).

22 грудня їй було предʼявлено звинувачення у порушенні антидопінгових правил відповідно до статті 2.1 програми (наявність забороненої речовини в пробі гравця), і вона була тимчасово відсторонена з 7 січня 2021 року.

В останній версії рейтингу WTA українська тенісистка перебувала на 37-му місці. На останньому US Open Даяна Ястремська дійшла до стадії другого кола, де поступилася американці Медісон Бренгл.