Украинская теннисистка Ястремская отстранена из-за теста на допинг

Тест, который спортсменка сдала в ноябре прошлого года, оказался положительным.

Международная федерация тенниса ITF с 7 января временно отстранила от соревнований 20-летнюю украинку Даяну Ястремскую. Причиной стало то, что в образце ее мочу был обнаружен метаболит местеролона. "Положительные тесты на вещества этой группы предполагают обязательное временное отстранение от соревнований", – говорится в официальном сообщении.

Ястремская сдала тест в межсоревновательный период, 24 ноября 2020 года, образец был отправлен в лабораторию, находящуюся в Монреале (Канада).

22 декабря ей было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил в соответствии со статьей 2.1 программы (наличие запрещенной субстанции в пробе игрока), и она была временно отстранена с 7 января 2021 года.

Сама Ястремская в Twitter написала, что никогда не принимала препараты, улучшающие работоспособность, или запрещенные вещества. "Я поражена и шокирована, особенно с учетом того, что за две недели до этого теста – 9 ноября – сдала отрицательный тест на турнире WTA в Линце. После этого турнира я перестала тренироваться, чтобы отдохнуть перед началом нового сезона".

Спортсменка подчеркнула, что в ее моче была обнаружена очень малая концентрация запрещенного вещества. По ее словам, специалисті утверждают, что это может быть результатом загрязнения. Кроме того, данное вещество обычно используют мужчины, женщинам его не рекомендуют. Ястремская намерена "сделать все, чтобы очистить свое имя".

Напомним, Украина лишилась одной из ведущих легкоатлеток, которая могла претендовать на медали Олимпиады-2020. Двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Кроль (ранее выступала под фамилией Прищепа) дисквалифицирована за употребление допинга.

Олимпийский чемпион 2012 года по тяжелой атлетике в весовой категории 105 кг украинец Алексей Торохтий в декабре 2018 года был дисквалифицирован на два года из-за допинга.