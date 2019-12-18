Украинский олимпийский чемпион дисквалифицирован из-за допинга

Алексей Торохтий дисквалифицирован на два года

Олимпийский чемпион 2012 года по тяжелой атлетике в весовой категории 105 кг украинец Алексей Торохтий дисквалифицирован на два года из-за допинга.

Об этом пишет официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики.

Отмечается, что в декабре 2018 года повторная проверка допинг-пробы Торохтия с Олимпийских игр 2012 года, которые проходили в Лондоне, дала положительный результат. В ней был найден запрещенный препарат (дегидрохлорметилтестостерон).

Дисквалификация отлета началась 18 декабря 2018 года и истекает 17 декабря 2020-го.

Кроме золотой медали на Олимпиаде 2012 года, Торохтий брал бронзовую награду чемпионата мира 2011 года, бронзу чемпионата Европы 2010 года и серебро чемпионата Европы 2009-го.

Как ранее сообщал Фокус:

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, на четыре года.