Украинский олимпийский чемпион дисквалифицирован из-за допинга

2019-12-18 22:59:07

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Алексей Торохтий дисквалифицирован на два года

Олимпийский чемпион 2012 года по тяжелой атлетике в весовой категории 105 кг украинец Алексей Торохтий дисквалифицирован на два года из-за допинга.

Об этом пишет официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики.

Отмечается, что в декабре 2018 года повторная проверка допинг-пробы Торохтия с Олимпийских игр 2012 года, которые проходили в Лондоне, дала положительный результат. В ней был найден запрещенный препарат (дегидрохлорметилтестостерон).

Дисквалификация отлета началась 18 декабря 2018 года и истекает 17 декабря 2020-го.

Кроме золотой медали на Олимпиаде 2012 года, Торохтий брал бронзовую награду чемпионата мира 2011 года, бронзу чемпионата Европы 2010 года и серебро чемпионата Европы 2009-го.

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