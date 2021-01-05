Украинский олимпийский чемпион Олег Верняев временно отстранен от соревнований

Подробности отстранения спортсмена Международной федерацией гимнастики на данный момент не разглашаются.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев временно отстранен от соревнований.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на Международную федерацию гимнастики (FIG).

Подробности отстранения украинского спортсмена на данный момент не разглашаются .

Представитель FIG в комментарии сайту NBC News заявил, что дисквалификация продлится "до окончания процедуры, которая в настоящее время еще продолжается", не став раскрывать детали.

"FIG не будет комментировать данную процедуру", – сказал спортивный функционер.

[ + – ] Скрин со страницы gymnastics.sport

Олег Верняев не вошел в состав сборной Украины на чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который проходил с 9 по 13 декабря в Турции. В тренерском штабе сборной тогда заявили, что причины тому – микротравмы.

Олег Верняев – один из самых титулованных украинских спортсменов. Он участник двух Олимпиад (2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро). На последней олимпиаде спортсмен выиграл золото в упражнениях на брусьях, а также взял бронзу в многоборье.

Верняев также чемпион мира 2014 года на брусьях, шестикратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр. Он единственный в истории украинской спортивной гимнастики, кто выиграл Кубок мира по многоборью.