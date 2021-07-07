Без Верняева и Чумака: кто представит Украину на Олимпиаде в Токио

Стало известно, кто из спортсменов представит Украину на Олимпийских играх в Токио.

Исполком Национального олимпийского комитета Украины объявил состав Олимпийской сборной Украины на участие в Олимпийских играх, которые пройдут этим летом в Токио.

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Украину на главном спортивном мероприятии мира последних четырех лет представит 158 олимпийцев в 25 видах спорта, всего – в 30 дисциплинах.

Украина будет представлена в бадминтоне, боксе, вольной и греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), академической гребле, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), спортивной гимнастике, художественной гимнастике, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, артистическом плавании, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, настольном теннисе, триатлоне и фехтовании.

Отметим, что украинский гимнаст, олимпийский чемпион Олег Верняев не вошел в итоговый состав сборной. В январе Верняев был временно отстранен от соревнований, подробности отстранения не были оглашены.

Олег Верняев – один из самых титулованных украинских спортсменов. Он участник двух Олимпиад (2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро). На последней олимпиаде спортсмен выиграл золото в упражнениях на брусьях, а также взял бронзу в многоборье.

Верняев также чемпион мира 2014 года на брусьях, шестикратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр. Он единственный в истории украинской спортивной гимнастики, кто выиграл Кубок мира по многоборью.

Также не будет участвовать трехкратный чемпион Европы и двукратный призер чемпионатов мира тяжелоатлет Дмитрий Чумак также не вошел в сборную. Чумак был отстранен из-за подозрений в попытке уклонения от прохождения допинг-контроля.

Напомним, игры ХХХI Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Олимпиада должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио пройдет без зрителей.