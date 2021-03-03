Олимпиада-2020 в Токио может пройти без зарубежных зрителей

Правительство страны рассматривает такую возможность из-за опасения, что ситуация с коронавирусом может ухудшиться.

Правительство Японии в рамках подготовки к перенесенной Олимпиаде-2020 рассматривает проведение соревнований без зарубежных зрителей на трибунах.

Об этом сообщает японское издание The Mainichi Shimbun.

Окончательное решение должно быть принято в течение месяца после консультаций с Международным олимпийским комитетом.

Издание отмечает, что японское правительство рассматривает такой шаг в связи с опасениями общественности по поводу распространения коронавируса.

"В нынешних обстоятельствах мы не можем принимать зрителей из-за рубежа", – отметил источник издания, близкий к правительству.

Официальные лица продолжают изучать возможность проведения игр с местными зрителями и рассматривают, сколько посетителей может быть допущено на спортивные объекты.

В промежуточном отчете за декабрь 2020 года, составленном совместно правительством Токио и оргкомитетом Олимпийских и Паралимпийских игр, японское правительство предложило определить максимальное количество допущенных зрителей и посетителей из-за рубежа к весне 2021 года.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен отменять летнюю Олимпиаду-2020 в Токио, которая была перенесена на 23 июля 2021 года из-за пандемии.

Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году независимо от ситуации с COVID-19. Они станут "Играми, которые победили COVID", – заявил в сентябре вице-президент МОК Джон Коутс, возглавляющий Координационную комиссию по Играм в Токио