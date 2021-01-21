"Либо 2021 год, либо ничего". В МОК исключают новый перенос Олимпиады-2020

МОК готов провести летнюю Олимпиаду в Токио даже без зрителей.

Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен отменять летнюю Олимпиаду-2020 в Токио, которая была перенесена на 23 июля 2021 года из-за пандемии. Об этом сказал член МОК Ричард Паунд агентству Kyodo.

Он добавил, что если распространение коронавируса не удастся остановить, то Игры могут пройти без зрителей. "Приятно провести игры со зрителями, но это не обязательно", – пояснил Паунд.

По его словам, сейчас рассматривается несколько сценариев, касающихся зрителей, один из которых состоит в том, что только жители Японии будут допущены на трибуны.

Паунд сказал, что факельная эстафета, которая должна начаться 25 марта в префектуре Фукусима, может быть сокращена или отменена, если это необходимо. Однако он надеется, что она будет проведена, так как "она создает ажиотаж в преддверии Олимпийских игр". Также он уверен, что церемонии открытия и закрытия Игр будут такими же впечатляющими, как и на других Олимпиадах.

Недавний опрос Kyodo News показал, что 80% жителей Японии считают, что Олимпийские игры следует отменить или перенести, по сравнению с 61% в предыдущем опросе, проведенном в декабре.

Паунд считает, что причина таких настроений японцев состоит в том, что японские власти плохо объясняют общественности, что они намерены сделать для снижения опасности заражений во время Игр.

Еще одной отсрочки Игр не будет, "либо 2021 год, либо ничего", – заявил он.

Напомним, в марте 2020 года, сообщая о переносе Игр, председатель оргкомитета Олимпиады Ёсиро Мори говорил, что отмена их не рассматривается. Речь может идти только об отсрочке.

Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году независимо от ситуации с COVID-19. Они станут "Играми, которые победили COVID", – заявил в сентябре вице-президент МОК Джон Коутс, возглавляющий Координационную комиссию по Играм в Токио