"Або 2021 рік, або нічого". У МОК заперечують нове перенесення Олімпіади-2020

МОК готовий провести літню Олімпіаду в Токіо навіть без глядачів.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не має наміру скасовувати літню Олімпіаду-2020 в Токіо, яка була перенесена на 23 липня 2021 року через пандемію. Про це сказав член МОК Річард Паунд агентству Kyodo.

Він додав, що якщо поширення коронавірусу не вдасться зупинити, то Ігри можуть відбутися без глядачів. "Приємно провести Ігри з глядачами, але це не обов'язково", — пояснив Паунд.

За його словами, нині розглядається кілька сценаріїв, які стосуються глядачів, один з яких полягає на тому, що тільки жителі Японії будуть допущені на трибуни.

Паунд сказав, що факельна естафета, яка повинна розпочатися 25 березня в префектурі Фукусіма, може скоротитися або скасовуватися, якщо це необхідно. Однак він сподівається, що вона відбудеться, оскільки "вона створює ажіотаж напередодні Олімпійських ігор". Також він упевнений, що церемонії відкриття і закриття Ігор будуть такими ж потужними, як і на інших Олімпіадах.

Недавнє опитування Kyodo News показав, що 80% жителів Японії вважають, що Олімпійські ігри слід скасувати або перенести, в порівнянні з 61% в попередньому опитуванні, проведеному в грудні.

Паунд вважає, що причина таких настроїв японців полягає в тому, що японська влада погано пояснює громадськості, що вони прагнуть зробити для зниження небезпеки заражень під час Ігор.

Ще одного відтермінування Ігор не буде, "або 2021 рік, або нічого", — заявив він.

Нагадаємо, в березні 2020 року, повідомляючи про перенесення Ігор, голова оргкомітету Олімпіади Есіро Морі говорив, що скасування Ігор не розглядається. Може йтися лише про відтермінування.

Олімпійські ігри в Токіо відбудуться в 2021 році незалежно від ситуації з COVID-19. Вони стануть "Іграми, які перемогли COVID", — заявив у вересні віце-президент МОК Джон Коутс, який очолює Координаційну комісію з Ігор у Токіо