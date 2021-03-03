Олімпіада-2020 у Токіо може пройти без зарубіжних глядачів

Уряд країни розглядає таку можливість через побоювання, що ситуація з коронавірусом може погіршитися.

Уряд Японії в рамках підготовки до перенесеної Олімпіади-2020 розглядає проведення змагань без зарубіжних глядачів на трибунах.

Про це повідомляє японське видання The Mainichi Shimbun.

Остаточне рішення мають прийняти протягом місяця після консультацій з Міжнародним олімпійським комітетом.

Видання зазначає, що японський уряд розглядає такий крок у зв'язку з побоюваннями громадськості з приводу поширення коронавірусу.

"У нинішніх обставинах ми не можемо приймати глядачів з-за кордону", — зазначило джерело видання, близьке до уряду.

Офіційні особи продовжують вивчати можливість проведення ігор з місцевими глядачами і розглядають, скільки відвідувачів може бути допущено на спортивні об'єкти.

У проміжному звіті за грудень 2020 року, складеному спільно урядом Токіо та оргкомітетом Олімпійських і Паралімпійських ігор, японський уряд запропонував визначити максимальну кількість допущених глядачів і відвідувачів з-за кордону до весни 2021 року.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не має наміру скасовувати літню Олімпіаду-2020 у Токіо, яка була перенесена на 23 липня 2021 року через пандемію.

Олімпійські ігри в Токіо пройдуть у 2021 році незалежно від ситуації з COVID-19. Вони стануть "Іграми, які перемогли COVID", — заявив у вересні віце-президент МОК Джон Коутс, який очолює Координаційну комісію з Ігор у Токіо.