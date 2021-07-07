Без Верняєва і Чумака: хто представить Україну на Олімпіаді в Токіо

Стало відомо, хто зі спортсменів представить Україну на Олімпійських іграх у Токіо.

Виконком Національного олімпійського комітету України оголосив склад Олімпійської збірної України на участь в Олімпійських іграх, які пройдуть цього літа в Токіо.

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Україна на головному спортивному заході світу останніх чотирьох років представить 158 олімпійців у 25 видах спорту, усього — у 30 дисциплінах.

Україна буде представлена в бадмінтоні, боксі, вільній і греко-римській боротьбі, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), академічному веслуванні, веслуванні на байдарках і каное (гребному слаломі), спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, артистичному плаванні, стрільбі з лука, кульовій стрільбі, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному пʼятиборстві, тенісі, настільному тенісі, тріатлоні і фехтуванні.

Зазначимо, що український гімнаст, олімпійський чемпіон Олег Верняєв не увійшов до підсумкового складу збірної. У січні Верняєв був тимчасово відсторонений від змагань, подробиці відсторонення не були оприлюднені.

Олег Верняєв — один з найтитулованіших українських спортсменів. Він учасник двох Олімпіад (2012 року в Лондоні і 2016 року в Ріо-де-Жанейро). На останній олімпіаді спортсмен виграв золото у вправах на брусах, а також взяв бронзу в багатоборстві.

Верняєв також чемпіон світу 2014 року на брусах, шестиразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон Європейських ігор. Він єдиний в історії української спортивної гімнастики, хто виграв Кубок світу з багатоборства.

Також не братиме участі триразовий чемпіон Європи і дворазовий призер чемпіонатів світу важкоатлет Дмитро Чумак також не ввійшов до збірної. Чумак був відсторонений через підозру в спробі ухилення від проходження допінг-контролю.

Нагадаємо, ігри ХХХІ Олімпіади в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня. Олімпіада повинна була відбутися влітку 2020 року, але була перенесена на рік через пандемію коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Олімпіада в Токіо пройде без глядачів.