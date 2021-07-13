Следы мельдония: олимпийский чемпион Верняев рассказал, почему не примет участие на Олимпиаде в Токио

Украинский гимнаст подает апелляцию на решение арбитража GEF о его дисквалификации

В состав Олимпийской сборной Украины на предстоящие игры в Токио не был включен украинский гимнаст Олег Верняев.

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Спортсмен прокомментировал свое непопадание в список спортсменов и рассказал, что происходит с его карьерой.

По словам Верняева, Арбитраж GEF (комитет по этике в гимнастике) принял решение о его дисквалификации из-за обнаруженных следов мельдония.

"Арбитраж GEF принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации меня на 4 года. Начиная с ноября прошлого года.

Это значит, что на Олимпиаду я не поеду.

Самый главный вопрос — как запрещённый препарат попал в мой организм?

Почему это случилось в период, когда не было серьёзных международных соревнований и тренировки проходили в облегчённом режиме?

Почему только один тест дал положительный результат, а ни один из почти десятка последующих тестов не подтвердил наличие запрещённой субстанции?", — написал Верняев на своих страницах в Facebook и Instagram.

Спортсмен также добавил, что намерен бороться за свое честное имя и оспаривать решение в судебных инстанциях

"Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещённой субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена.

Если спортсмен уверен, что его вины нет, он не должен опускать руки.

Арбитраж GEF принял решение, которое подлежит обжалованию. Раз решение арбитража подлежит обжалованию, значит окончательные выводы делать рано", — написал Олег Верняев.

Напомним, что в начале января появилась информация о том, что Олег Верняев отстранен от соревнований. Тогда подробности отстранения украинца не разглашались и только сейчас сам спортсмен прокомментировал ситуацию, которая сложилась в его карьере.

Ранее проблемы с допингом были обнаружены у украинской теннисистки Даяны Ястремской. Решение об ее отстранении было принято 7 января. Спустя полгода спортсменке удалось отстоять свое имя в суде и вернуться к соревнованиям. К слову, Ястремская включена в Олимпийскую сборную Украины.