Трьох українських легкоатлетів усунули від Олімпіади в Токіо через допінг

Олімпійська збірна України втратила чергових представників на турнірі. Тепер у легкій атлетиці.

Троє українських легкоатлетів, які кваліфікувалися для участі на Олімпіаді в Токіо, отримали дискваліфікацію, повідомляє Федерація легкої атлетики України.

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"Відповідно до вимог World Athletics і згідно з повідомленням Athletic Integrity Unit на адресу Федерації легкої атлетики України, Михайло Гаврилюк (метання молота), Назар Коваленко (спортивна ходьба) і Наталія Пироженко-Чорномаз (естафетна команда 4х400 метрів) не зможуть виступити на Іграх ХХХІІ Олімпіади в Токіо", — повідомляє ФЛАУ.

За даними Федерації легкої атлетики України, українські легкоатлети не встигли здати достатню кількість допінг-проб у зв'язку з пандемією коронавірусу, змінами спортивного календаря змагань і термінів кваліфікаційного відбору на Олімпійські ігри.

Раніше, 26 липня, була тимчасово відсторонена від змагань українська тріатлоністка Юлія Єлістратова. Позитивний допінг-тест української тріатлоністки пояснили щепленням від коронавірусу.

Нагадаємо, що Юлія Єлістратова брала участь на трьох Олімпійських іграх: у 2008, 2012 і 2016 роках. У 2010 році вона виграла золоту медаль Кубку світу з тріатлону, а через п'ять років стала володаркою Кубку Європи.

Раніше на Олімпійські ігри не поїхав український гімнаст і олімпійський чемпіон 2016-го року Олег Верняєв. У його аналізах знайшли сліди мельдоній, а сам спортсмен відкидає будь-які звинувачення в застосуванні заборонених речовин. Згідно з рішенням арбітражу GEF, Верняєв дискваліфікований на чотири роки.

Олімпійські ігри в Токіо проходять з 23 липня по 8 серпня.