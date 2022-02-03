Стали известны знаменосцы Украины на Олимпиаде-2022 в Пекине

Традиция, когда флаг страны несут мужчина и женщина, появилась только на Олимпиаде в Токио 2020-2021. Так МОК популяризирует принцип гендерного равенства.

Национальный олимпийский комитет назвал имена знаменосцев из Олимпийской сборной Украины на Играх в Пекине-2022. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

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Во время церемонии открытия Олимпиады сине-желтое знамя доверят нести Александру Абраменко — обладателю олимпийской медали по фристайлу — и фигуристке Александре Назаровой, у которой уже есть серебряная медаль Юношеской Олимпиады.

[ + – ] Фигуристка Александра Назарова

Это сравнительно недавняя традиция, когда флаг страны несут два спортсмена — мужчина и женщина. И появилась она только на Олимпиаде в Токио 2020-2021. Так Международный Олимпийский Комитет пытается популяризировать принцип гендерного равенства.

Стоит отметить, что, если сравнивать с Олимпиадой в Пхенчхане 2018 года, процент спортсменок, участвующих в Пекинских Играх, вырос с 41 до 45 человек. Объясняется это тем, что в олимпийской программе появилось дополнительные дисциплины.

Александр Абраменко сказал, что нести национальный флаг во время Олимпиады — большая честь, об этой ​​ответственной миссии он давно мечтал.

"Чувствую гордость и волнение одновременно", – сказал олимпиец.

Александра Назарова, в свою очередь, отметила, что еще на Олимпиаде в Пхенчхане-2018 я хотела стать знаменосцем, хотя для нее это дебютом на соревнованиях столь высокого уровня.

[ + – ] Александр Абраменко

"Сейчас я очень счастлива разделить столь торжественный момент со своим коллегой по команде и всей Украиной", — поделилась своими эмоциями фигуристка.

Олимпиада в Пекине начнется 4 и завершится 20 февраля. В составе украинской сборной в столице Китая приехали ​​45 спортсменов, представляющих страну в 12 видах спорта.

Ранее Фокус сообщал, что украинский фигурист Иван Шмуратко решил не разговаривать с российскими журналистами на русском. Ответы на вопросы задавались на русском, но олимпиец отвечал на них только по-английски.