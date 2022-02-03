Стали відомі прапороносці України на Олімпіаді-2022 у Пекіні

Традиція, коли прапор країни несуть чоловік та жінка, з'явилася лише на Олімпіаді у Токіо 2020-2021. Так МОК популяризує принцип гендерної рівності.

Національний олімпійський комітет назвав імена прапороносців з Олімпійської збірної України на Іграх у Пекіні-2022. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

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Під час церемонії відкриття Олімпіади синьо-жовтий прапор довірять нести Олександру Абраменку — володарю олімпійської медалі з фрістайлу — і фігуристці Олександрі Назаровій, яка вже має срібну медаль Юнацької Олімпіади.

[ + – ] Фігуристка Олександра Назарова

Це порівняно недавня традиція, коли прапор країни несуть два спортсмени — чоловік та жінка. І з'явилася вона лише на Олімпіаді в Токіо 2020-2021. Так Міжнародний Олімпійський Комітет намагається популяризувати принцип гендерної рівності.

Варто зазначити, що, якщо порівнювати з Олімпіадою у Пхенчхані 2018 року, відсоток спортсменок, котрі беруть участь у Пекінських Іграх, зріс із 41 до 45 осіб. Пояснюється це тим, що в олімпійській програмі з'явилися додаткові дисципліни.

Олександр Абраменко сказав, що нести національний прапор під час Олімпіади — велика честь, про цю відповідальну місію він давно мріяв.

"Відчуваю гордість і хвилювання одночасно", — сказав олімпієць.

Олександра Назарова, у свою чергу, зазначила, що ще на Олімпіаді у Пхенчхані-2018 хотіла стати прапороносцем, хоч для неї це було дебютом на змаганнях такого високого рівня.

[ + – ] Олександр Абраменко

"Зараз я дуже щаслива розділити такий урочистий момент зі своїм колегою з команди та усією Україною", — поділилася своїми емоціями фігуристка.

Олімпіада в Пекіні розпочнеться 4 та завершиться 20 лютого. У складі української збірної до столиці Китаю приїхали 45 спортсменів, які представляють країну у 12 видах спорту.

Раніше Фокус повідомляв, що український фігурист Іван Шмуратко вирішив не розмовляти з російськими журналістами російською. Відповіді запитання ставилися російською, але олімпієць відповідав на них лише англійською.