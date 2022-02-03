Эксперты прогнозируют, что Украина будет без медалей на Олимпиаде-2022. В Минспорта посчитают это "провалом"

Аналитики уже сейчас называют Норвегию триумфатором общего зачета, Украине же медалей не обещают.

Американская аналитическая компания Gracenote составила прогноз страны-участниц пекинской Олимпиады, у которых будет больше всего медалей в общем зачете. Согласно прогнозам, сборная Украина вернется домой без единой награды. Об этом сообщается в публикации на сайте компании.

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Основные надежны украинские болельщики возлагают на биатлон и фристайл. Однако и по этой части эксперты не сулят олимпийской сборной ничего хорошего.

Кто выиграет Олимпиаду в Пекине 2022?

[ + – ] Прогнозируемый общий медальный зачет.

Аналитики Gracenote уже сейчас называют триумфатором общего медального зачета Норвегию, которая может уехать из Китая с 44 медалями (в т.ч. 21 золотой, 13 серебряными и 10 бронзовыми).

Второе место, предположительно, займет Германия, – 30 медалей (11-11-8). Сборная России, которая выступает под флагом ROC, станет третьей — с 30 медалями (10-12-8).

Однако, несмотря на неутешительные прогнозы аналитиков, глава Минспорта Вадим Гутцайт заявил, что посчитает "провалом", если украинская сборная уедет с пекинской Олимпиаде 2022 совсем уж без медалей.

Чиновник напомнил, что есть возможность побороться за медали в том же фристайле и биатлоне и надеется на прорыв в других дисциплинах, например в скелетоне. В этом виде спорта Украину представляет Владислав Гераскевич — первый украинский скелетонист, получивший олимпийскую лицензию и участвовавший в Играх в Пхенчхане.

Ранее Фокус сообщал, что Украине могли запретить выступать на Олимпиаде-2022 под сине-желтым флагом и даже под официальным названием страны. Из-за допингового скандала сборную могла постичь судьба российских олимпийцев, которые не могут участвовать в Олимпиаде под официальным флагом и названием своей страны.