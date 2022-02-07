Украинская биатлонистка досрочно покидает Олимпиаду из-за проблемы со здоровьем

В Федерации биатлона утверждают, что это не первая неудача Валентины Семеренко на соревнованиях. В этот раз спортсменка была настроена реабилитироваться за предыдущие неудачи, но в ходе эстафеты у нее закружилась голова.

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко не сможет помогать своей команде в следующих соревнованиях на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Во время соревнования девушке стало плохо, она не смогла продолжать забег. После осмотра в больнице, спортсменку решили отправить ближайшим самолетом в Украину. Об этом рассказал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак изданию Champion.

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Это уже не первая неудача Семеренко на олимпиаде в Пекине. Ранее она не смогла финишировать в индивидуальной гонке. По словам Владимира Брынзака, биатлонистка хотела реабилитироваться после провала на эстафете, но начала забег слишком быстро. Во время соревнования девушке стало плохо и она не смогла продолжать гонку.

Вместо Валентины Семеренко на Олимпийских играх-2022 будет соревноваться Анастасия Меркушина. Она уже прибыла в Пекин.

"Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки короткие, они ее наказали. Как я понял, Валентина потеряла сознание или была близка к этому — закружилась голова и она не смогла продолжать гонку. После обследования в клинике Валю решили отправить ближайшим самолетом домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена ​​Меркушина", — сказал Брынзак.

Для 36-летней Валентины Семеренко это уже пятая олимпиада в карьере. В 2014 году на олимпиаде в Сочи в составе эстафетной четверки спортсменка получила победу.

Ранее уже было известно, что Анастасия Меркушина заменит заболевшую Covid-19 биатлонистку Елену Былосюк. Представители НОК Украины объявили, что в качестве запасной спортсменки в составе сборной внесли имя биатлонистки.

Напомним, эксперты считают, что в этот раз Украине не стоит ожидать медалей на Олимпиаде-2022 в Пекине. Американская аналитическая компания Gracenote составила прогноз стран-участниц пекинской Олимпиады, у которых будет больше всего медалей в общем зачете. Согласно прогнозам, сборная Украины вернется домой без единой награды. Аналитики называют Норвегию триумфатором общего зачета.