Олимпиада-2022: Названа биатлонистка, которая заменит заболевшую COVID-19 Елену Билосюк

Представители НОК Украины объявили, что в качестве запасной спортсменки в составе сборной внесли имя Анастасии Меркушиной.

Украинская биатлонистка и капитан женской олимпийской сборной Елена Билосюк (Пидгрушной) пропустит первые старты пекинской Олимпиады, так как сдала положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

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[ + – ] Анастасия Меркушина

Представители Национального олимпийского комитета Украины (НОК) объявили, что как запасную спортсменку в состав сборной внесли имя Анастасии Меркушиной, поскольку тест на коронавирусную инфекцию Билосюк оказался положительным.

Ожидается, что 5 февраля после сдачи двух обязательных ПЦР-тестов Меркушина поедет в Пекин. Решение по окончательному составу олимпийской сборной примет тренерский совет, в расчет будет приниматься состояние Билосюк.

Это первый положительный тест на коронавирусную инфекцию среди украинских олимпийцев, ранее были случаи заболевания в составе участников делегации.

По словам главного тренера сборной Уроша Велепца, вначале заболел один из тренеров, затем сервисмен и дальше физиотерапевт.

"У нас несколько дней массажа нет, потому что физиотерапевт женской команды тоже на карантине", — отметил словенский специалист.

Катастрофа для сборной Украины

Тренер команды назвал случившееся катастрофой для сборной, поскольку до эстафеты остается только две недели.

"Боялись этого с первого дня. Пошел "эффект домино". Надеялись, что проскочим и будем спокойны. Сегодня первый спортсмен – Елена Билосюк, — объяснил Урош Велепец. — Ночью была высокая температура, утром немного лучше, но положительный тест. Надо понять, сможет ли вернуться в ритм. Две недели до эстафеты, но это вопрос к врачам"

Елена Билосюк возлагала большие надежды на Олимпиаду в Пекине. Пожертвовала целым сезоном, на протяжении всего года готовилась, чтобы подойти к Играм в хорошей форме. Провела несколько тренировочных занятий в пекинской олимпийской деревне и была настроена оптимистично.

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