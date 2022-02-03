Олімпіада-2022: Названо біатлоністку, яка замінить хвору на COVID-19 Олену Білосюк

Представники НОК України оголосили, що як запасну спортсменку в складі збірної внесли ім'я Анастасії Меркушиної.

Українська біатлоністка та капітан жіночої олімпійської збірної Олена Білосюк (Підгрушна) пропустить перші старти пекінської Олімпіади, оскільки склала позитивний тест на COVID-19. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

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[ + – ] Анастасія Меркушина

Представники Національного олімпійського комітету України (НОК) оголосили, що як запасну спортсменку до складу збірної внесли ім'я Анастасії Меркушиної, оскільки тест на коронавірусну інфекцію Білосюк виявився позитивним.

Очікується, що 5 лютого після складання двох обов'язкових ПЛР-тестів Меркушина поїде до Пекіна. Рішення щодо остаточного складу олімпійської збірної прийме тренерська рада, у розрахунок прийматиметься стан Білосюк.

Це перший позитивний тест на коронавірусну інфекцію серед українських олімпійців, раніше були випадки захворювання в складі учасників делегації.

За словами головного тренера збірної Уроша Велепця, спочатку захворів один із тренерів, потім сервісмен і далі фізіотерапевт.

"У нас кілька днів масажу немає, тому що фізіотерапевт жіночої команди також на карантині", — зазначив словенський фахівець.

Катастрофа для збірної України

Тренер команди назвав те, що сталося, катастрофою для збірної, оскільки до естафети залишається лише два тижні.

"Боялися цього з першого дня. Пішов "ефект доміно". Сподівалися, що проскочимо та будемо спокійні. Сьогодні перша спортсменка — Олена Білосюк, — пояснив Урош Велепець. — Уночі була висока температура, вранці трохи краще, але позитивний тест. Треба зрозуміти, чи зможе повернутися до ритму. Два тижні до естафети, але це питання до лікарів".

Олена Білосюк покладала великі надії на Олімпіаду в Пекіні. Пожертвувала цілим сезоном, протягом усього року готувалася, щоб підійти до Ігор у хорошій формі. Провела кілька тренувальних занять у пекінському олімпійському селі та була налаштована оптимістично.

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