Три надії на медалі. Що чекає на українську збірну в Пекіні

4 лютого в Пекіні стартують зимові Олімпійські ігри-2022, які стануть головною спортивною подією першого півріччя. Які шанси на нагороди має Україна і хто зі світових зірок засяє над Пекіном.

Традиційно українські спортсмени на зимових олімпіадах виступають гірше, ніж на літніх. Об’єктивних чинників цьому чимало: відсутність належної інфраструктури, дефіцит тренерів високої кваліфікації, брак коштів у національних федерацій.

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Склад української делегації, яка вирушила до Пекіну, нараховує 95 осіб, із них: 45 спортсменів, 26 тренерів, десять лікарів та масажистів, сім представників технічного персоналу та сім — адміністративного.

Олександр Абраменко та Владислав Гераскевич: чинний чемпіон і вихованець батька-тренера

Одна з українських надій на медалі в Пекіні — Олександр Абраменко, який виступає у фрістайлі. Його успіх на попередніх Іграх був сенсацією — спортсмен здобув золоту нагороду. Та медаль була єдиною в доробку української команди, а сам спортсмен одразу задекларував своє бажання взяти участь у наступних Іграх.

Після перемоги в Пхенчхані Абраменко виграв срібло на Кубку світу в 2019 році, а на початку грудня 2021-го показав третій результат на етапі Кубка світу в Фінляндії. Тож на цій Олімпіаді 33-річний спортсмен цілком здатен поборотися за місце на п’єдесталі.

Другий спортсмен, від якої можна очікувати прориву, — скелетоніст Владислав Гераскевич. Цьому хлопцеві 23 роки, і він уже мав досвід виступу на Олімпіаді. Тоді ж, у Пхенчхані, юний спортсмен показав лише 12-й результат, але відтоді досяг значного прогресу, представляючи Україну на численних змаганнях. Усе життя з ним працює його батько — Михайло Гераскевич, який очолює збірну України зі скелетону. Батько-тренер часто нарікає на відсутність належної інфраструктури в Україні, зокрема, естакади, на якій його син міг би тренуватися. Та навіть попри ці складнощі сімейний тандем змушує українців цікавитись скелетоном.

[ + – ] Перспектива у скелетоні. Владислав Гераскевич — один із українських спортсменів, які найбільше прогресують у зимових видах спорту Фото: Getty Images

У грудні під час етапу Кубка світу в латвійській Сігулді Владислав Гераскевич посів шосту сходинку, що стало найвищим досягненням у його кар’єрі. Певні шанси на медалі в Пекіні є, оскільки результати Гераскевича постійно поліпшуються. Можливо, спортсмен планує вийти на пік форми саме до Олімпіади. Зрештою, мало хто вірив і в успіх Абраменка на Іграх-2018.

Збірна України з біатлону. Слабка ланка

Не все так оптимістично в тих, від кого на зимових олімпіадах постійно чекають нагород. Мова про збірну України з біатлону. Поточний сезон наразі виглядає як найгірший в історії українського біатлону — лише одна нагорода після шести етапів Кубка світу. Бронзову медаль для України здобули Дар’я Блашко та Артем Тищенко, які виступали в міксті. До Пекіну поїхав найсильніший на сьогодні склад. Поза заявкою в жінок залишилась ветеран Віта Семеренко та одна з провідних біатлоністок команди Анастасія Меркушина. Щоправда, останню було включено до резервного списку на випадок форс-мажорних обставин у когось із заявлених спортсменок.

Варто пам’ятати, що одну з найбільш яскравих олімпійських сторінок України було написано саме в жіночій біатлонній естафеті, коли сестри Семеренко, Олена Підгрушна та Юлія Джима в Сочі здобули золоту медаль.

Щодо чоловіків, то чемпіон світу-2019 Дмитро Підручний увійшов до складу команди, проте спортсмен лише наближався до п’єдесталу цього сезону: двічі він посідав шосту сходинку, а на етапі в Естерсунді був п’ятим.

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Як і на Іграх у Токіо, в Пекіні діятимуть карантинні обмеження. Дехто скаже, що вони ще суворіші, аніж були на літній Олімпіаді, але організатори пекінських Ігор уже підтримали давню традицію та поклали в кожен номер готелю в Олімпійському селищі по кілька презервативів. Ця традиція існує з Олімпіади 1988 року, а започаткували її для попередження ВІЛ-інфекції та інших хвороб, що передаються статевим шляхом. У Токіо від цієї традиції відмовились, але в Пекіні її повернули, щоправда, згідно з регламентом, атлетам не рекомендують обійматися та обмінюватись рукостисканнями. Решта медичного протоколу залишиться незмінною, і це також внесе корективи в тренувальний процес.

Світові зірки: хто виступить на Олімпіаді у Пекіні?

На Олімпіаді в Пекіні хокейним фанатам буде дещо сумно: керівництво НХЛ не відпустило провідних гравців брати участь у цих змаганнях, відтак чекати на зіркові протистояння в хокеї не варто. Але свої зірки будуть і в цьому виді спорту — наприклад, легендарний канадець Ерік Стаал, який наразі перебуває в статусі вільного агента. 2006-го він виграв Кубок Стенлі в складі клубу "Кароліна Херрікейнз", 2007-го став чемпіоном світу, а 2010-го — олімпійським чемпіоном. Зараз Стаалу 37 років, і він має намір повторити свій успіх 12-річної давнини.

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Для тих, хто понад усе на олімпіадах цінує біатлон, є хороші новини. Збірна Норвегії, яка традиційно вважається фаворитом у цьому виді спорту, везе до Китаю найсильніший склад. Лідером жіночої команди є титулована Тіріль Екхоф, а у чоловіків уже понад п’ять років домінують брати Бьо — Тайрей та Йоганесс. Саме ці спортсмени вважаються головними претендентами на олімпійське золото.

Серед представників інших видів спорту звертає на себе увагу чотириразова олімпійська чемпіонка в санному спорті, німкеня Наталі Гайзенбергер. Її називають однією з найсильніших спортсменок у цій дисципліні, що й не дивно, зважаючи на її доробок на минулих олімпіадах. І якщо у Ванкувері в 2010 році це була бронзова нагорода, то в Сочі Гайзенбергер виграла два золота — в одиночній програмі та в естафеті. А на минулих Іграх у Пхенчхані німкеня повторила свої досягнення, завершивши ігри з аналогічним результатом.

Збірна України ще ніколи не вигравала більш як дві медалі на зимових Олімпійських іграх. Загалом наша команда зібрала колекцію з восьми нагород на семи олімпіадах, тож у Пекіні українці можуть оформити десятку у випадку, якщо здобудуть іще дві медалі.

Біатлоністка Олена Білосюк (Підгрушна) — учасниця Олімпіади в Пекіні

[ + – ] Олена Білосюк

Олімпійська чемпіонка 2014 року розповіла Фокусу про адаптацію до нових умов на Олімпіаді.

"Карантинні обмеження є, та за останні роки ми вже звикли й до масок, і до частих тестувань. Єдине, що заважає, — це конденсат, що збирається на масці. Надворі досить морозно, тому, коли дихаєш, маска мокріє.

Також незвично, що в їдальні кожне місце відокремлено перегородками. Натомість панує ідеальна чистота: після кожного учасника організатори проводять дезінфекцію.

З приємного — тішать харчування та зручні ліжка. Тож на результат може вплинути лише позитивний тест на ковід. Усі інші умови хороші", — розповіла Олена Білосюк в ексклюзивному коментарі Фокусу.