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Спорт Олімпіада-2022

Три надії на медалі. Що чекає на українську збірну в Пекіні

Даниїл Вереітін
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Фото: Getty Images | Головна надія. Олександр Абраменко їде на Олімпіаду у статусі чинного чемпіона

4 лютого в Пекіні стартують зимові Олімпійські ігри-2022, які стануть головною спортивною подією першого півріччя. Які шанси на нагороди має Україна і хто зі світових зірок засяє над Пекіном.

Традиційно українські спортсмени на зимових олімпіадах виступають гірше, ніж на літніх. Об’єктивних чинників цьому чимало: відсутність належної інфраструктури, дефіцит тренерів високої кваліфікації, брак коштів у національних федерацій.

Склад української делегації, яка вирушила до Пекіну, нараховує 95 осіб, із них: 45 спортсменів, 26 тренерів, десять лікарів та масажистів, сім представників технічного персоналу та сім — адміністративного.

Олександр Абраменко та Владислав Гераскевич: чинний чемпіон і вихованець батька-тренера

Одна з українських надій на медалі в Пекіні — Олександр Абраменко, який виступає у фрістайлі. Його успіх на попередніх Іграх був сенсацією — спортсмен здобув золоту нагороду. Та медаль була єдиною в доробку української команди, а сам спортсмен одразу задекларував своє бажання взяти участь у наступних Іграх.

Після перемоги в Пхенчхані Абраменко виграв срібло на Кубку світу в 2019 році, а на початку грудня 2021-го показав третій результат на етапі Кубка світу в Фінляндії. Тож на цій Олімпіаді 33-річний спортсмен цілком здатен поборотися за місце на п’єдесталі.

Другий спортсмен, від якої можна очікувати прориву, — скелетоніст Владислав Гераскевич. Цьому хлопцеві 23 роки, і він уже мав досвід виступу на Олімпіаді. Тоді ж, у Пхенчхані, юний спортсмен показав лише 12-й результат, але відтоді досяг значного прогресу, представляючи Україну на численних змаганнях. Усе життя з ним працює його батько — Михайло Гераскевич, який очолює збірну України зі скелетону. Батько-тренер часто нарікає на відсутність належної інфраструктури в Україні, зокрема, естакади, на якій його син міг би тренуватися. Та навіть попри ці складнощі сімейний тандем змушує українців цікавитись скелетоном.

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Перспектива у скелетоні. Владислав Гераскевич — один із українських спортсменів, які найбільше прогресують у зимових видах спорту
Фото: Getty Images

У грудні під час етапу Кубка світу в латвійській Сігулді Владислав Гераскевич посів шосту сходинку, що стало найвищим досягненням у його кар’єрі. Певні шанси на медалі в Пекіні є, оскільки результати Гераскевича постійно поліпшуються. Можливо, спортсмен планує вийти на пік форми саме до Олімпіади. Зрештою, мало хто вірив і в успіх Абраменка на Іграх-2018.

Збірна України з біатлону. Слабка ланка

Не все так оптимістично в тих, від кого на зимових олімпіадах постійно чекають нагород. Мова про збірну України з біатлону. Поточний сезон наразі виглядає як найгірший в історії українського біатлону — лише одна нагорода після шести етапів Кубка світу. Бронзову медаль для України здобули Дар’я Блашко та Артем Тищенко, які виступали в міксті. До Пекіну поїхав найсильніший на сьогодні склад. Поза заявкою в жінок залишилась ветеран Віта Семеренко та одна з провідних біатлоністок команди Анастасія Меркушина. Щоправда, останню було включено до резервного списку на випадок форс-мажорних обставин у когось із заявлених спортсменок.

Варто пам’ятати, що одну з найбільш яскравих олімпійських сторінок України було написано саме в жіночій біатлонній естафеті, коли сестри Семеренко, Олена Підгрушна та Юлія Джима в Сочі здобули золоту медаль.

Щодо чоловіків, то чемпіон світу-2019 Дмитро Підручний увійшов до складу команди, проте спортсмен лише наближався до п’єдесталу цього сезону: двічі він посідав шосту сходинку, а на етапі в Естерсунді був п’ятим.

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Як і на Іграх у Токіо, в Пекіні діятимуть карантинні обмеження. Дехто скаже, що вони ще суворіші, аніж були на літній Олімпіаді, але організатори пекінських Ігор уже підтримали давню традицію та поклали в кожен номер готелю в Олімпійському селищі по кілька презервативів. Ця традиція існує з Олімпіади 1988 року, а започаткували її для попередження ВІЛ-інфекції та інших хвороб, що передаються статевим шляхом. У Токіо від цієї традиції відмовились, але в Пекіні її повернули, щоправда, згідно з регламентом, атлетам не рекомендують обійматися та обмінюватись рукостисканнями. Решта медичного протоколу залишиться незмінною, і це також внесе корективи в тренувальний процес.

Світові зірки: хто виступить на Олімпіаді у Пекіні?

На Олімпіаді в Пекіні хокейним фанатам буде дещо сумно: керівництво НХЛ не відпустило провідних гравців брати участь у цих змаганнях, відтак чекати на зіркові протистояння в хокеї не варто. Але свої зірки будуть і в цьому виді спорту — наприклад, легендарний канадець Ерік Стаал, який наразі перебуває в статусі вільного агента. 2006-го він виграв Кубок Стенлі в складі клубу "Кароліна Херрікейнз", 2007-го став чемпіоном світу, а 2010-го — олімпійським чемпіоном. Зараз Стаалу 37 років, і він має намір повторити свій успіх 12-річної давнини.

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Для тих, хто понад усе на олімпіадах цінує біатлон, є хороші новини. Збірна Норвегії, яка традиційно вважається фаворитом у цьому виді спорту, везе до Китаю найсильніший склад. Лідером жіночої команди є титулована Тіріль Екхоф, а у чоловіків уже понад п’ять років домінують брати Бьо — Тайрей та Йоганесс. Саме ці спортсмени вважаються головними претендентами на олімпійське золото.

Серед представників інших видів спорту звертає на себе увагу чотириразова олімпійська чемпіонка в санному спорті, німкеня Наталі Гайзенбергер. Її називають однією з найсильніших спортсменок у цій дисципліні, що й не дивно, зважаючи на її доробок на минулих олімпіадах. І якщо у Ванкувері в 2010 році це була бронзова нагорода, то в Сочі Гайзенбергер виграла два золота — в одиночній програмі та в естафеті. А на минулих Іграх у Пхенчхані німкеня повторила свої досягнення, завершивши ігри з аналогічним результатом.

Збірна України ще ніколи не вигравала більш як дві медалі на зимових Олімпійських іграх. Загалом наша команда зібрала колекцію з восьми нагород на семи олімпіадах, тож у Пекіні українці можуть оформити десятку у випадку, якщо здобудуть іще дві медалі.

Біатлоністка Олена Білосюк (Підгрушна) — учасниця Олімпіади в Пекіні

Олена Білосюк Підгрушна, біатлоністка Олена Білосюк, біатлоністка підгрушна
Олена Білосюк

Олімпійська чемпіонка 2014 року розповіла Фокусу про адаптацію до нових умов на Олімпіаді.

"Карантинні обмеження є, та за останні роки ми вже звикли й до масок, і до частих тестувань. Єдине, що заважає, — це конденсат, що збирається на масці. Надворі досить морозно, тому, коли дихаєш, маска мокріє.

Також незвично, що в їдальні кожне місце відокремлено перегородками. Натомість панує ідеальна чистота: після кожного учасника організатори проводять дезінфекцію.

З приємного — тішать харчування та зручні ліжка. Тож на результат може вплинути лише позитивний тест на ковід. Усі інші умови хороші", — розповіла Олена Білосюк в ексклюзивному коментарі Фокусу.