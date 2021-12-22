Країна з великими амбіціями. Три причини інтересу українців до спортивних трансляцій у мережі

В українському представництві Google розповіли, чим українці цікавилися цього року: сертифікати про вакцинацію, антистрес-іграшки, серіал "Гра в кальмара". Але навіть із такими конкурентами пальму першості зайняв спорт. Рівно половина списку найпопулярніших запитів 2021 року стосується спорту:

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Євро 2020

Україна — Англія

Усик — Джошуа

Україна — Швеція

Олімпійські ігри 2021

Троє українських спортсменів увійшли до топ-10 "розшукуваних персон":

Олександр Усик

Жан Беленюк

Андрій Ярмоленко

Цікавила жителів країни і "Як зіграла Україна", цей запит увійшов до топ-10 запитів "Як?"

За такого явного інтересу до спорту, чому ж тоді українські стадіони на матчах Української Прем'єр-ліги вражають низькою відвідуваністю, а наші успіхи на міжнародній арені — рідкісний привід гордості?

У чому ж парадокс такого великого інтересу українців до спорту в мережі та його практична відсутність наживо?

Ось ТОП-3 фактори, які можуть це пояснити:

Емоції

В умовах переходу до постіндустріальної економіки сучасний українець схильний відчувати дефіцит справжніх емоцій. Рівень фінансового добробуту при цьому не має ролі: нудно може бути як з грошима, так і без них. Підливають олії у вогонь обмеження, пов'язані з пандемією. Люди більше часу проводять у мережі, працюють із дому, менше спілкуються.

Виходи на ланч або похід із друзями в кіно замінила доставка їжі додому та перегляд серіалів (привіт, все та сама "Гра в кальмара"). Ну, і найпопулярніший, але не найпростіший спосіб отримання емоцій — подорожі — також доволі обмежився в останні пару років. Спорт — одна з небагатьох насолод, яка дає чисті емоції в моменті, тут і зараз.

Україна забиває Швеції, і вся неймовірно величезна фан-зона у центрі столиці вибухає у єдиному позитивному пориві. Україна пропускає від Англії, і на очах десятків тисяч людей гіркі сльози. І незалежно від того, чи глядач отримав позитивний заряд, чи, навпаки, засмутився — кожен занурився з головою в емоції. А це означає, що захочуть пережити їх знову і цікавитимуться, шукатимуть можливості та способи. Стати "живими".

Причетність до великого

Спорт був, є і буде нашою можливістю не тільки боротися на рівних, але іноді й перемагати сильних цього світу. У нас є проблеми у геополітиці, ми дуже повільно вирішуємо економічні питання всередині, є питання у стратегії та нашій глобальній місії. Якщо додати сюди історичний бекграунд, зовсім гримуча суміш виходить.

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Усе це породжує комплекси суспільної свідомості, такі як бажання виїхати; орієнтація на чуже, а не своє; жалощі до себе та близьких тощо. Приводів для гордості не так уже й багато: армія, частково культура і, в основному, спорт. Перемоги Світоліної, Усика, Беленюка, "Шахтаря" та "Динамо" трохи вирівнюють дисбаланс нашого значення на світовій арені.

Ми є великою країною з великими амбіціями. Кохання всупереч. Тому ми розуміємо, але не приймаємо, як можна програвати "Баварії", "Реалу" чи "Барселоні". Ми мали чіплятися за очки, боротися і перемагати, незважаючи на кардинально різні вагові категорії. Як же так?

Чесний діалог

Спорт – це про чесність. Яка, на жаль, не властива new normal. Немає звичного нафталінового телевізійного флеру, тут мало сучасного пафосу соцмереж. Тут політики та чиновники не борються за свій рейтинг із телеекранів та білбордів, роздаючи обіцянки, як гарячі пиріжки. Безумовно, все це є у спортивних кулуарах, але на самому полі є інше: боротьба на кожній ділянці майданчика та перемога того, хто справді сильніший.

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Справжня об'єктивність, яку непросто знайти на порозі нового десятиліття XXI століття. Саме тому ми дуже гостро реагуємо на будь-які суддівські рішення – дуже важливо залишити гру об'єктивною. Саме тому ми вимагаємо від спортсменів бути чесними у питаннях війни, сім'ї, релігії, мови, сексменшин і ще бозна-чого. Ми бачимо їх найкращою і чеснішою версією себе. І дуже засмучуємося, коли наші очікування не виправдовуються.

Хотілося б вірити, що цей фантастичний онлайн-інтерес одного разу може конвертуватися в конкретні бенефіти для країни і суспільства. Заповнені під зав'язку ультрасучасні арени, світові форуми та чемпіонати, спортивний туризм. Це велика ніша та можливість для українського бізнесу, держави. І для нації, яка продовжує вірити у спортивні здобутки всупереч усьому.