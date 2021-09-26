Занадто незалежний українець. Чому перемоги Усика стають приводом для цькування в соцмережах

Сьогодні у певних колах наших націоналістів і у досить великого хору, який їм підтакує, день мовчання. Така вже традиція в останні роки — мовчати наступного дня після кожного бою Олександра Усика.

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Незадовго до поєдинку вищеназвані люди бажали Саші всього найгіршого, робили "аргументовані" прогнози на його поразку, глумилися над його зовнішнім виглядом і з трепетом чекали його програшу.

А все чому? Та тому що він не відповідає їх уявленням про "правильного українця".

З ним все не так. І мовою він не тією говорить, і до церкви він не тієї ходить, і вплинути на нього неможливо через масовий хейт, чиновників і спортивні держорганізації. Занадто незалежний.

Але ж так хочеться підпорядкувати. Аж вилиці зводить. Так хочеться, щоб він став на коліна і вибачився за все: і за мову свою неправильну, і за церкву не того патріархату, за неправильні фото не з тими людьми, а все не складається. Ніяких законів не порушував, але, блін, "ідеологічно проблемний".

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Але хейтер не сумують. Вони знають, що час працює на них, а коли настане день поразки, у них в скарбничці вже буде достатньо грошей, щоб закотити бенкет на весь світ!

[ + – ] Пост екснардепа Євгена Рибчинського в соцмережі — один із прикладів мережевого цькування боксера Олександра Усика.

Важко йти проти течії. Це під силу тільки справжньому бійцеві. Так влаштований світ. Коли зграя встановлює свої порядки на районі і намагається підпорядкувати собі всіх незгодних, інші лякливо проходять повз, одиниці вирішуються щось пискнути, але більшість мовчить.

І відбувається це рівно доти, поки зграя не розбігається, соціальні процеси змінюються і, ось вже дивишся, а ті хто раніше сором'язливо мовчали і відводили в сторону очі, вже у повний голос наважуються сказати: "Ми завжди вважали, що він красень, просто часу не було висловитися!"

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Я не спортивний фанат. Цікавлюся спортом на рівні обивателя. І історія Усика мені цікава як соціальний процес. Процес, який можна спостерігати в динаміці.

Спорт — це одна з небагатьох сфер, в яких нам є чим пишатися, але навіть тут не можна без поділу на правильних і неправильних.

Усик — українець. І він — чемпіон!

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