Слишком независимый украинец. Почему победы Усика становятся поводом для травли в соцсетях

Сегодня в определенных кругах наших националистов и у довольно обширного хора им поддакивающих день молчания. Такая уж традиция в последние годы — молчать на следующий день после каждого боя Александра Усика.

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Незадолго до поединка вышеназванные люди желали Саше всего самого наихудшего, делали "аргументированные" прогнозы на его поражение, глумились над его внешним видом и с трепетом ждали его проигрыша.

А все почему? Да потому что он не соответствует их представлению о "правильном украинце".

С ним все не так. И на языке он не на том говорит, и в церковь он не в ту ходит, и повлиять на него невозможно через массовый хейт, чиновников и спортивные госорганизации. Слишком независимый.

А ведь так хочется подчинить. Аж скулы сводит. Так хочется, чтобы он стал на колени и извинился за все: и за язык свой неправильный, и за церковь не того патриархата, за неправильные фото не с теми людьми, а все не складывается. Никаких законов не нарушал, но, блин, "идеологически проблемный".

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Но хейтеры не унывают. Они знают, что время работает на них, а когда настанет день поражения, у них в копилочке уже будет достаточно денег, чтобы закатить пир на весь мир!

[ + – ] Пост экс-нардепа Евгения Рыбчинского в соцсети - один из примеров сетевой травли боксера Александра Усика.

Тяжело идти против течения. Это под силу только настоящему бойцу. Так устроен мир. Когда стая устанавливает свои порядки на районе и пытается подчинить себе всех несогласных, остальные пугливо проходят мимо, единицы решаются что-то пикнуть, но большинство молчит.

И происходит это ровно до тех пор пока стая не разбегается, социальные процессы меняются и, вот уже глядишь, а те кто раньше стыдливо помалкивали и отводили в сторону глаза, уже в полный голос решаются сказать: "Мы всегда считали, что он красавчик, просто времени не было высказаться!"

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Я не спортивный фанат. Интересуюсь спортом на уровне обывателя. И история Усика мне интересна как социальный процесс. Процесс, который можно наблюдать в динамике.

Спорт — это одна из немногих сфер, в которых нам есть чем гордиться, но даже здесь нельзя без дележа на правильных и неправильных.

Усик — украинец. И он — чемпион!

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