Слишком независимый украинец. Почему победы Усика становятся поводом для травли в соцсетях
Александр Усик не соответствует представлению националистов о "правильном украинце". Говорит не на том языке, ходит не в ту церковь и повлиять на него невозможно: слишком независимый. И, тем не менее, Усик — украинец. И он — чемпион!
Сегодня в определенных кругах наших националистов и у довольно обширного хора им поддакивающих день молчания. Такая уж традиция в последние годы — молчать на следующий день после каждого боя Александра Усика.
Незадолго до поединка вышеназванные люди желали Саше всего самого наихудшего, делали "аргументированные" прогнозы на его поражение, глумились над его внешним видом и с трепетом ждали его проигрыша.
А все почему? Да потому что он не соответствует их представлению о "правильном украинце".
С ним все не так. И на языке он не на том говорит, и в церковь он не в ту ходит, и повлиять на него невозможно через массовый хейт, чиновников и спортивные госорганизации. Слишком независимый.
А ведь так хочется подчинить. Аж скулы сводит. Так хочется, чтобы он стал на колени и извинился за все: и за язык свой неправильный, и за церковь не того патриархата, за неправильные фото не с теми людьми, а все не складывается. Никаких законов не нарушал, но, блин, "идеологически проблемный".Важно
Но хейтеры не унывают. Они знают, что время работает на них, а когда настанет день поражения, у них в копилочке уже будет достаточно денег, чтобы закатить пир на весь мир!
Тяжело идти против течения. Это под силу только настоящему бойцу. Так устроен мир. Когда стая устанавливает свои порядки на районе и пытается подчинить себе всех несогласных, остальные пугливо проходят мимо, единицы решаются что-то пикнуть, но большинство молчит.
И происходит это ровно до тех пор пока стая не разбегается, социальные процессы меняются и, вот уже глядишь, а те кто раньше стыдливо помалкивали и отводили в сторону глаза, уже в полный голос решаются сказать: "Мы всегда считали, что он красавчик, просто времени не было высказаться!"Важно
Я не спортивный фанат. Интересуюсь спортом на уровне обывателя. И история Усика мне интересна как социальный процесс. Процесс, который можно наблюдать в динамике.
Спорт — это одна из немногих сфер, в которых нам есть чем гордиться, но даже здесь нельзя без дележа на правильных и неправильных.
Усик — украинец. И он — чемпион!