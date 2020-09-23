Все дело в дофамине. Что общего между лентой соцсетей и барабаном игрового автомата

Сегодня, пока вез дочку в школу, узнал, что по статистике, в среднем, когда мы "сидим в телефоне" между переключением с одного приложения на другое, проходит 40 секунд. У кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше, но в среднем это 40 секунд.

Подобная скорость переключения обусловлена нашим гормональным устройством. Как утверждают ученые, при подобном частом переключении у нас выделяется дофамин — гормон предвкушения некой награды. Он же выделяется, когда мы знаем, что у нас будет секс, он же выделяется, когда мы дергаем ручку "однорукого бандита" в казино, он же выделяется, когда мы знаем, что мы скоро получим кучу денег.

Некоторые из вас еще помнят это, давно покрывшееся толстенным слоем пыли, ощущение, когда приходишь домой, а мама говорит:

— Пошли на почту за посылкой, тетя Тоня что-то прислала!

И вот, этот внутренний трепет от интриги, а что же там...это ни с чем не сравнимое чувство. Только тогда это было раз в три месяца, а сейчас, это каждый раз, когда ваш палец тянется к "иконке" любого месенджера или почты на экране телефона: "Ой! А кто мне там что прислал? Щас посмотрим!!! Ммммммм...".

Аналогичное дофаминовое депо включается, когда вы только лишь думаете о том, чтобы проверить свои социальные сети: "Ой, а кто мне там налайкал? Много ли? Мало ли? А каменты, каменты!!!". И полетели "дофаминовые трамваи"...

Лента социальной сети до боли напоминает бесконечно крутящийся барабан игрового автомата!

Только наградой в этой бесконечной череде сменяемых семерок, вишенок, баров и прочих постов, являются не деньги, а эмоция от полученной информации: смешной пост - я смеюсь, трогательный пост — я умиляюсь, печальный пост — я всплакнул, в общем, все что угодно, лишь бы не равнодушие.

Но задачи у разработчиков, еще более сложные. Учитывая то, что человек переключается с одного приложения на другое или фокусируется на чем-то в одном приложении не больше 40 секунд, им надо было придумать что-то, что позволяло бы переключаться с одного сюжета на другой не выходя из одного приложения.

Так были придуманы инста-сторис! Ты остаешься в приложении бесконечно! Лента в прошлом! Она слишком нудная! Фейсбук вообще для тормозов, там пишут слова, а это жесть! Теперь переключаться на абсолютно новые сюжеты можно тэпнув на экран и это вечный кайф, как в том старом пошловатом анекдоте про слона, к которому муравей залез в хобот и вылез через задницу, на что слон сказал: "Хм! Это кайф!". Когда же муравей снова залез в хобот к слону, он засунул хобот себе в задницу и подумал: "А это вечный кайф!".

Тут можно было бы и остановиться, но китайские разработчики пошли еще дальше! Они придумали Тик Ток!

Недавно я общался с очень юной девушкой. Не знаю, сколько ей лет. Думаю, не больше 20. Ее пассаж о социальных сетях выглядел так:

— Господи! Тик Ток — это божественно! Я могу висеть в Тик Токе 10 часов подряд, и даже не замечу, как пролетит время! Это лучшая социальная сеть. Это не нудный Инстаграм, не полуживой Фейсбук, не трешовый и неповоротливый YouTube! Это что-то особенное!!!



Я провожу в телефоне около 9 часов в день, согласно отчету "Экранного Времени". Около 2 часов в заметках, в которых я прямо сейчас, кстати, пишу этот текст. Около 2 часов в YouTube, просматривая какие-то видео, около одного часа в Фейсбук, около 30 минут в Инстаграм, и все остальное время - в разных мессенджерах и других приложениях.

Решил провести эксперимент, и "зафиксировал", как проходит мой контакт с телефоном: это бесконечное переключение между месенджерами и социальным сетями. Это замкнутый круг между семью "иконками":

— Телеграмм;

— Вотсап;

— Вайбер;

— Фейсбук Месенджер;

— Фейсбук;

— Инстаграм;

— YouTube.



Не успеваю я ответить на сообщение или закончить переписку в Телеграмм, как мгновенно переключаюсь на Вотсап, потом проверяю Вайбер, потом... и так до бесконечности. Если я получаю сообщение, которое требует обстоятельного ответа, а я бегаю между приложениями, я не отвечу. Отвечу я только тогда, когда уже не будет сил бегать между приложениями и придется сфокусироваться на чем-то одном.

В этом не было бы ничего негативного, если бы не одно "но"! Способность сфокусироваться на чем-то одном на долгое время, практически утеряна. Остаться в фокусе на час дается величайшими усилиями, после чего следует как минимум получасовой прыг-скок между приложениями. Свайпы-свайпы-свайпы! Снизу вверх, слева направо, тэп по кругу...И...снова свайп!

А как с этим обстоят дела у вас?

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Публикуется с разрешения автора.