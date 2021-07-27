Почему люди конфликтуют? Как перестать подстраиваться под других и быть самим собой

Почему люди конфликтуют? Казалось бы, можно и без этого, но нет! Куда ни посмотри — непрекращающийся "срач". А благодаря социальным сетям так вообще возникает ощущение, что мир движется к катастрофе.

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Всем кажется, что, мол, раньше люди были добрее, отзывчивее и понятливее, чем сейчас. Не хочу вас расстраивать, но с точки зрения конфликтологии между вами и вашими предками, жившими тысячу лет назад, нет АБСОЛЮТНО НИКАКОЙ разницы.

А благодаря социальным сетям у вас просто появилась возможность коммуницировать с гораздо большим количеством людей, чем 20-30 лет назад, и у каждого из них есть свое мнение. Ключевое слово здесь — МНЕНИЕ.

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Мы все растем в разных условиях, разных семьях, разных социальных группах, разных бытовых условиях. В итоге, когда мы достигаем возраста совершеннолетия, то каждый из нас физиологически — тело, а интеллектуально — пазл на 9745 деталей. Каждая из которых стоит в единственно возможном месте, чтобы картина вас, как личности, была целостной.

Красивая это картина — допустим, умиротворяющий пейзаж Швейцарских Альп, или же страшная — подворотня спального района, это уже другой вопрос, но вы должны это принять, как факт. И если вы попытаетесь вставить из вашей подворотни пару кусочков в пазл Швейцарских Альп, то ничего цельного не выйдет, равно как и наоборот.

Поэтому есть ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ КОНФЛИКТОВАТЬ:

Позвольте людям быть теми, кем они являются. Все! Никогда не не высказывайте им своего важного мнения по каким-либо вопросам, даже если считаете, что ваше мнение лучше, правильнее, цивилизованнее.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не делайте этого до тех пор, пока вас не спросят. К примеру: "Скажи, как ты можешь прокомментировать мое отношение к ЛГБТ?"

И вот тут вы можете сказать ему то, что думаете на самом деле. Но человек должен сам попросить вас озвучить ваше мнение.

Никогда не лезьте с советами. Просто дайте людям быть самими собой. Если вы авангардист в вашей социальной группе, то с вероятностью 99% ваша социальная группа не сможет вас изменить.

Теоретически это возможно, но на то, чтобы перекроить ваш пазл, уйдут годы. Люди, которые идут работать, к примеру, в налоговую или полицию, и остаются там работать надолго, не выворачивают себя наизнанку. Они делают то, что гармонично вписывается в их ментальный пазл.

Поэтому если вы ментально не соответствуете вашей социальной группе, валите из вашей социальной группы, И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь менять саму группу и высказывать свое мнение, наши вас не спрашивают.

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Я, к примеру, родился в многонациональной семье. Лучшие друзья моего детства: Русский, Украинец, Латыш, Осетин и Еврей. И это не абстракция для красного словца, а конкретные люди с конкретными именами. Поэтому любые высказывания о превосходстве какой-либо нации над другой я воспринимаю без особого оптимизма.

Но, в то же время, есть люди, которые выросли в моноэтничных семьях, и в моноэтничном окружении и их ментальный пазл другой. Мы никогда не поймем друг друга, и, к счастью, если я оказываюсь в подобной социальной группе, у меня всегда есть возможность уйти со своей "подворотней" к другим "подворотням" из чудного мира "Швейцарских Альп".

Высказывая свое важное мнение, вы все равно ничего не измените в мнении противоположной стороны, а вот конфликт может быть знатный.

Недавно прочитал забавную историю о том, как однажды крестьянин решил перейти через замерзшую Неву в весеннем царском Санкт-Петербурге. Поскольку было уже тепло, лед был непрочный, о чем сообщили все местные газеты и специально установленные у реки таблички.

Увидев, крестьянина посреди реки, ответственный городовой начал свистеть ему и подавать всяческие знаки, чтобы тот вернулся, но крестьянин продолжал свой путь.

В итоге, лед треснул и крестьянин оказался под водой. Городовой бросился спасать глупца, и в итоге, промокнув до нитки, все-таки спас нерадивому жизнь.

Как думаете, что услышал в качестве благодарности спаситель? Правильно! Крестьянин сказал: "Что ж ты, с@ка, меня не остановил?", на что городовой, возмутившись, возразил: "Я ж тебе свистел и кричал!". Крестьянин же, не задумываясь, парировал: "Кричал он! В морду надо было дать, а не свистеть и кричать!".

Так вот, не надо было! Ни свистеть. Ни кричать. Вы в любом случае останетесь виноватым. Просто дайте людям быть теми, кем они являются. И тогда настанет мир во всем мире. А чей пазл симметричнее и красивее, в итоге покажет время.

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