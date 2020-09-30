Нестрашный ЗОЖ. Как перестать беспокоиться о своем весе и начать худеть

Надеюсь, этот текст будет полезен всем тем, кто хоть иногда, начитавшись всякой литературы или статей про ЗОЖ, решит, что время пришло.

Начнем с того, что я всю свою жизнь был руководителем профсоюза дрыщей, сначала СССР, потом и Украины. Так повелось у нас в семье. До 30 лет мой вес был в районе 60-62 килограмм, и это было так себе. Причем, что удивительно, я не делал для этого абсолютно ничего. Более того, я жрал, да, не ел, а именно жрал, как не в себя, сметая все на своём пути, включая БигМак меню со всеми вытекающими оттуда клубничными шейками и картошечками фри.

Однако, все это куда-то испарялось, не оставив и следа. В общем, эти 62 килограмма чистого веса делали из меня одного из главных дистрофиков в городе. В старших классах школы я даже почти на 2 года пошел в "качалку", ходил туда ответственно три раза в неделю, таскал все эти железяки и выполнял скрупулезно весь комплекс упражнений по системе Джо Вейдера, который прописал мне мой тренер.

Я даже дошел до того, что делая жим лежа, в последнем подходе поднимал целых 50 кг, НО...внешне АБСОЛЮТНО ничего не менялось! В итоге, я окончил школу, плюнул на карьеру культуриста, поступил в университет, потом начал работать на радио, и с тех пор в моих руках не было ни одной железки, за исключением шампура и мобильного телефона.

Но время шло, к 35 годам мой вес добрался до 65-67, к 40 дошел до 75. На карантине мне исполнилось 44 годика, и когда в конце мая я встал на весы, они показали 82. Тогда то я понял, что пришло время отказаться от МакДональдса.

Справедливости ради стоит отметить, что теоретически я был хорошо подготовлен еще много лет назад. И, видя, время от времени, что мой вес растет, я предпринимал неоднократные попытки что-то с этим делать! Сейчас расскажу, как это было, и зуб даю — вы узнаете в этом себя.

Я переставал есть углеводы. Отказывался от них полностью! Конфеты, печенье, картошка, макароны, арбуз, пончики, каши и так далее. Вообще ничего. В моем рационе оставались только овощи, трава (не та, о которой некоторые подумали, а та, которую едят), мясо, рыба, чай, кофе и орехи. Больше ничего.

ВСЕГДА все эти попытки проходили по одному и тому же сценарию. За первую неделю я худел на 2 килограмма и строил свой божественный фантазийный план: первая неделя - минус 2, вторая неделя — минус 2, третья неделя — минус 2, четвертая неделя — минус 2. Итого, согласно плану, минус 8 кг за месяц, и я лечу в МакДональдс!

Но, с@ка, несмотря на все ухищрения, на второй неделе диетпитания мой вес оставался таким же, как на первой, на третьей — аналогично, а до четвертой я, как правило, не доходил.

Ну, знаете, как обычно, стресс, эмоциональная яма, хочется себя хоть чем-то порадовать и так твой один guilty pleasure day плавно переходит во второй, потом в третий, потом в неделю, и вот ты уже съедаешь на завтрак тарелку каши, выпиваешь чашку чая с вафелькой и заедаешь это сочным персиком.

За последние годы таких попыток у меня было около пяти. Приблизительно раз в год. Но результат вы уже знаете — он был на весах в конце карантина — 82 килограмма. И вот, я решил попробовать снова. Опять минус 2 килограмма за первую неделю, а потом все, как обычно. Но в этот раз, в отличие от предыдущих, был результат.

Когда я начинал, то весил 80. Сегодня утром я стал на весы и на них было 75 килограммов.

Как это было?

Первое, что я теперь знаю. Вот эти вот минус 2 кг, которые всегда имели место на первой неделе, будут держаться недели 4, а то и 6. В этом месте я обычно в предыдущих попытках и ломался полностью, или начинал сходить с дистанции по чуть-чуть. Ну все эти "ой, бахну разок блинчиков с кленовым сиропом на завтрак, штук 10" и так далее. А надо было ждать еще 3 недели до первого аналогичного сдвига.

Второе. Следующие 6 недель аналогично. Не происходит ровным счетом ничего и терпение начинает иссякать. Без всех этих вкусняшек, которые делают жизнь немного счастливее, не так легко. Когда хочется радости, а она ниоткуда не приходит в том количестве, в котором нужно, то самый быстрый способ ее получить - это "Киевский торт"! А в этом месте нужно ждать следующие 4-6 недель.

Третье. Мое обычное расписание последние 20 лет выглядело так: подъем в 10:00, завтрак, к 11:00 на работу, на работе и на встречах до 21:00-22:00, ужин в 23:00-00:00, спать в 3:00.

Но теперь, после 19:00 я стараюсь не ужинать, а это чревато тем, что ложась в 3:00, у меня появляется 8 часов без сна, в течении которых невозможно не есть! Я нашел идеальный выход из этой сложнейшей ситуации! Я начал ложиться в 23:00, на что у меня НИКОГДА не было необходимой мотивации.

Клянусь, я не хотел выглядеть человеком, который даже нормально кино до трех ночи посмотреть не может, но когда на одной чаше весов голодные муки и удовольствие от кино, а на другой отсутствие удовольствия от кино и сон, я выбрал второе. Теперь я просыпаюсь в 8:00-9:00.

Четвертое. Я не стал чувствовать себя как в 18. Это вранье. Не могу сказать, что я вообще как-то почувствовал какие-то изменения в своем самочувствии. Как была полная голова каких-то за@бов, так и осталась, как не было под конец дня никаких сил после 12 часового рабочего дня так их и нет. Не верьте тем, кто говорит, что они похудели и помолодели, и теперь летают, как истребитель F16 - это вранье, самовнушение или наркотики.

Пятое. К концу третьего месяца отсутствие джанк-фуда и Киевского торта уже не кажется несовместимым с жизнью.

Все вышеописанное произошло за четыре месяца! За 120 дней! Ребят, если вдруг решитесь, то готовьтесь к долгому пути. Все эти истории о минус 10 килограмм за 7 дней — это как B2B Jewelry — диетический пи@еж! Да и дикий стресс для вашего тела.

И да, наверное это важно, у меня нет времени на спорт. Возможно, со спортом было бы быстрее, но я не инстаблогер, у меня еще есть работа, которую нужно банально работать.

Не знаю, на сколько меня еще хватит в таком режиме, но напомните мне ближе к концу декабря, и я расскажу вам, вернулся ли я на свои 80 или все еще продолжаю экспериментировать.

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Публикуется с согласия автора.