Любить ушами. Почему языковые квоты на радио не помогли украинской музыке

Закон о языковых квотах на радио отпраздновал свой пятилетний юбилей.

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Однажды, когда меня пригласили в Кабинет Министров для обсуждения законопроекта о введении квот на песни исполненные на украинском языке в радиоэфире, я написал пост. Было это 5 лет назад. Поделился я своими мыслями сначала на самой встрече, а затем и у себя на странице в Фейсбук.

Позиция моя не была встречена аплодисментами, потому как я рекомендовал этого не делать. На встрече той было много представителей разных радиостанций. Многие зачем-то пришли в вышиванках. Мой аргумент был простым: у каждой радиостанции уже есть свой давний рецепт, у кого-то это, как у нас, на 95% музыка из США, Англии и других западноевропейских стран, у кого-то ретро-музыка 1970-80 и так далее. И квотирование эфира по принципу каждая четвертая песня на украинском языке, полностью изменит годами сложившийся музыкальный рецепт.

Будут классные песни, подходящие нам, плевать нам на язык, поставим и закрутим до дыр, как уже бывало неоднократно с многими украинскими коллективами. Составление плейлиста в любом случае субъективно, как и любое творчество, но квотировать творчество плохо.

Я предлагал для начала выделить деньги на записи альбомов победителям больших национальных музыкальных талант-шоу, выбрать продюсеров и записать хотя бы 10 классных альбомов за государственные деньги. И все бы станции с удовольствием поддержали как эти талант-шоу, так и ротациями продукт, который бы получился. Закрутили бы до дыр. Был у меня такой небольшой эпизод романтики, признаю.

Конечно, моя позиция никому не понравилась. Меня по традиции обвинили в антиукраинских взглядах — ну, это оголтелые, а те кто поумеренней, просто сказали: "Тю! Шабанов — он как Баба-Яга, потому что всегда против!"

Закон, естественно, приняли. С тех пор я время от времени рефлексирую на эту тему. Спустя год после принятия закона, мне писали в комментариях, что если бы не этот закон, то мы бы никогда не открыли для себя таких классных симпатичных украинских коллективов и надо это все продолжать! Мы дискутировали, но позиция моих визави была непреклонна, и я перестал писать об этом.

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В этом месяце исполнилось ровно 5 лет с момента вступления закона в силу. Можно подвести небольшие итоги.

Традиционная радио индустрия, как собственно и телевизионная, во всем мире переживает не лучшие времена. Аналоговое FM-радио проигрывает Интернету. Все то, за чем раньше люди приходили на радио, теперь проще получить в сети. Музыка, новости, интерактивное общение с интересными локальными личностями.

Я общаюсь с американскими коллегами, у них аналогичная тенденция, но происходит все гораздо медленнее. За последние 5 лет тенденция к уменьшению прослушивания радио в Украине масштабно негативная. Подчеркну — она негативная везде, но у нас она, как и во всем остальном, особенно негативная.

Возникает вопрос: где же все эти прекрасные симпатичные и харизматичные украинские коллективы, о которых мне писали в комментариях через год после принятия закона о квотах?

Я вам расскажу. Симпатичного классного и харизматичного парня, записавшего классную песню, от симпатичного классного и харизматичного профессионального музыканта, записавшего классную песню отличает лишь одно: место заработка. Классный парень зарабатывает на жизнь, работая в офисе, а профессиональный музыкант зарабатывает музыкой. В идеале, своей музыкой, в нашей стране на 90% это гастроли.

Задам простой вопрос: когда вы последний раз были на концерте такого вот симпатичного и харизматичного музыканта, о котором вы узнали благодаря квотам на радио?

Не думаю, что делаете это часто.

А тем временем, этот классный паренек, побарахтавшись пару лет в полном безденежье, вернулся к своей офисной работе и больше не пишет музыку. Перегорел. В творческих профессиях такое случается часто, нужно горючее, чтобы лететь дальше. Есть небольшой пул артистов у трех-четырех продюсеров, о которых еще хоть что-то слышно, остальные же замолкают в течение трех лет.

И тут вообще замкнутый круг. Гастроли в России сейчас невозможны, ездить с турами по ЕС можно, но я не слышал о том, чтобы это происходило часто. В результате, в пределах Украины закрыты все артисты, которые хотят зарабатывать. Поэтому когда в город приезжает в месяц 30 разных коллективов, а у среднестатистической украинской пары на развлечения бюджет 1000 гривен в месяц, то они выбирают более популярного.

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Но вернемся к радио. Станции, работающие в вечно молодежных форматах TOP-40 в скором времени перестанут существовать. Потому что молодые украинцы, как и все их сверстники в других странах, не приходят на радио за музыкой. Моя старшая дочь, которой 12, к слову, подсела на корейскую поп-музыку и поглощает ее гигабайтами в Apple Music и на Ютюб.

Ежегодный чарт TOP 100 Apple Music Ukraine традиционно насчитывает 6 песен украинских артистов: две песни Лободы, один трек на украинском языке, одна Дорофеева, один Пивоваров и одна Тина Кароль.

Есть группа людей, которая верит в то, что Эппл Мьюзик курирует российский офис и специально не хочет популярности украинских артистов в Украине. Это, конечно, не так. Эппл Мьюзик плевать как они заработают деньги, а влияние ФСБ на Эппл Мьюзик сильно преувеличено. Там все решает рынок и деньги. Но вы можете верить в эту теорию.

Очень хочется, чтобы наша власть нашла возможность ввести квоты теперь и в Эппл Мьюзик, интересно сколько проживет приложение с такими ограничениями, учитывая наличие на рынке Spotify, Deezer и YouTube Music.

Нынешняя радиоаудитория — это люди 30+, соответственно и музыкальные форматы должны быть постарше, 80-е, 90-е, 2000-е, но уместной музыки для соответствия квотам этого периода нет, поэтому квоты выполняются за счет чего-то современного, что в свою очередь меняет музыкальный рецепт и не вызывает никакого отклика у аудитории.

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В результате, люди пообеспеченнее, переходят на музыкальные платформы — слушай что хочешь и сколько хочешь раз, без рекламы и перерывов на новости. Они бы и рады продолжать по старинке, НО…много непонятной им музыки.

Хотел бы написать еще пару абзацев, но и так уже много, не осилите. И, конечно, все хотят вывод. Мол, что делать? Как жить? Я не знаю, как жить, но для меня очевидно одно — пока не будет сильной экономики, и на нашем рынке не появится достаточно денег, кораблик и дальше будет болтаться на волнах, время от времени сдуваемый в разные стороны.

Во избежание хейта также хочу написать, что закон про музыкальные квоты очень хороший и мне он нравится. Все правильно сделали, надо продолжать в том же духе.

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