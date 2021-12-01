Любити вухами. Чому мовні квоти на радіо не допомогли українській музиці

Закон про мовні квоти на радіо відсвяткував свій п'ятирічний ювілей.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Якось, коли мене запросили до Кабінету Міністрів для обговорення законопроєкту про запровадження квот на пісні, виконані українською мовою в радіоефірі, я написав допис. Було це 5 років тому. Поділився я своїми думками спочатку власне на зустрічі, а потім і в себе на сторінці Фейсбук.

Моя позиція не була зустрінута оплесками, тому що я рекомендував цього не робити. На зустрічі було багато представників різних радіостанцій. Більшість навіщось прийшли у вишиванках. Мій аргумент був простим: кожна радіостанція вже має свій давній рецепт, у когось це, як у нас, на 95% музика із США, Англії та інших західноєвропейських країн, у когось ретро-музика 1970-80 і так далі. І квотування ефіру за принципом кожна четверта пісня українською мовою, повністю змінить музичний рецепт, що склався роками.

Будуть класні пісні, що підходять нам, начхати нам на мову, поставимо і закрутимо до дірок, як уже бувало неодноразово з багатьма українськими колективами. Упорядкування плейлиста в будь-якому разі суб'єктивне, як і будь-яка творчість, але квотувати творчість погано.

Я пропонував для початку виділити гроші на записи альбомів переможцям великих національних музичних талант-шоу, вибрати продюсерів і записати хоча б 10 класних альбомів за державні гроші. І всі станції із задоволенням підтримали як ці талант-шоу, так і ротаціями продукт, який би вийшов. Закрутили б до дірок. Був у мене такий невеликий епізод романтики, зізнаюсь.

Звісно, моя позиція нікому не сподобалася. Мене за традицією звинуватили в антиукраїнських поглядах — ну, це шалені, а ті, хто помірніший, просто сказали: "Тю! Шабанов — він як Баба-Яга, бо завжди проти!"

Закон, звичайно, ухвалили. З того часу я час від часу рефлексую на цю тему. Через рік після ухвалення закону, мені писали в коментарях, що якби не цей закон, то ми ніколи не відкрили б для себе таких класних симпатичних українських колективів і треба це все продовжувати! Ми дискутували, але позиція моїх візаві була непохитною, і я перестав писати про це.

Цього місяця виповнилося рівно 5 років із моменту набрання чинності законом. Можна підбити невеликі підсумки.

Традиційна радіо індустрія, як і телевізійна, в усьому світі переживає не найкращі часи. Аналогове FM-радіо програє інтернету. Усе те, за чим раніше люди приходили на радіо, тепер простіше отримати у мережі. Музика, новини, інтерактивне спілкування із цікавими локальними особистостями.

Я спілкуюся з американськими колегами, у них аналогічна тенденція, але відбувається все набагато повільніше. За останні 5 років тенденція до зменшення прослуховування радіо в Україні є масштабно негативною. Наголошую — вона негативна скрізь, але в нас вона, як і в усьому іншому, особливо негативна.

Виникає питання: де ж усі ці чудові симпатичні та харизматичні українські колективи, про які мені писали у коментарях через рік після ухвалення закону про квоти?

Я вам розповім. Симпатичного класного та харизматичного хлопця, який записав класну пісню, від симпатичного класного та харизматичного професійного музиканта, який записав класну пісню, відрізняє лише одне: місце заробітку. Класний хлопець заробляє життя, працюючи в офісі, а професійний музикант заробляє музикою. В ідеалі своєю музикою, у нашій країні на 90% це гастролі.

Поставлю просте запитання: коли ви востаннє були на концерті такого симпатичного та харизматичного музиканта, про якого ви дізналися завдяки квотам на радіо?

Не думаю, що це робите часто.

А тим часом, цей класний хлопчина, поборсавшись кілька років у повному безгрошів'ї, повернувся до своєї офісної роботи і більше не пише музику. Перегорів. У творчих професіях таке трапляється часто, потрібне пальне, щоб летіти далі. Є невеликий пул артистів у трьох-чотирьох продюсерів, про яких ще хоч щось чути, решта замовкає протягом трьох років.

І тут взагалі замкнене коло. Гастролі в Росії зараз неможливі, їздити з турами в ЄС можна, але я не чув про те, щоб це відбувалося часто. Зрештою у межах України закрито всіх артистів, які хочуть заробляти. Тому коли в місто приїжджає на місяць 30 різних колективів, а серед середньостатистичної української пари на розваги бюджет 1 000 гривень на місяць, то вони обирають більш популярного.

Важливо

Українізація курця. Чим вона відрізняється від українізації здорової людини

Але повернімось до радіо. Станції, що працюють у вічно молодіжних форматах TOP-40, незабаром перестануть існувати. Тому що молоді українці, як і всі їхні однолітки в інших країнах, не приходять на радіо за музикою. Моя старша дочка, якій 12, до речі, підсіла на корейську поп-музику та поглинає її гігабайтами в Apple Music і Ютуб.

Щорічний чарт TOP 100 Apple Music Ukraine традиційно налічує 6 пісень українських артистів: дві пісні Лободи, один трек українською мовою, одна Дорофєєва, один Пивоваров та одна Тіна Кароль.

Є група людей, яка вірить у те, що Епл М'юзік займається російським офісом і спеціально не хоче популярності українських артистів в Україні. Це, звісно, не так. Епл М'юзік начхати як вони зароблять гроші, а вплив ФСБ на Епл М'юзік сильно перебільшено. Там усе вирішує ринок і гроші. Але ви можете вірити у цю теорію.

Дуже хочеться, щоб наша влада знайшла можливість ввести квоти тепер і в Епл М'юзік, цікаво скільки проживе програма з такими обмеженнями, враховуючи наявність на ринку Spotify, Deezer та YouTube Music.

Нинішня радіоаудиторія — це люди 30+, відповідно й музичні формати мають бути старші, 80-ті, 90-ті, 2000-ті, але доречної музики для відповідності квотам цього періоду немає, тому квоти виконуються за рахунок чогось сучасного, що водночас змінює музичний рецепт і не викликає жодного відгуку в аудиторії.

Важливо

Культура виключення. Чому Green Grey не співатимуть на День незалежності

Зрештою люди забезпеченіші переходять на музичні платформи — слухай, що хочеш і скільки хочеш разів, без реклами та перерв на новини. Вони б і раді продовжувати по-старому, АЛЕ… багато незрозумілої їм музики.

Хотів би написати ще кілька абзаців, але й так уже багато, не подужаєте. І, звичайно, усі хочуть висновок. Мовляв, що робити? Як жити? Я не знаю, як жити, але для мене очевидно одне — поки не буде сильної економіки, і на нашому ринку не з'явиться достатньо грошей, кораблик і далі бовтатиметься на хвилях, який час від часу здуває в різні боки.

Щоб уникнути хейту, також хочу написати, що закон про музичні квоти дуже хороший і мені він подобається. Усе правильно зробили, треба продовжувати так само.

Першоджерело.