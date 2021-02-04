Украинизация курильщика. Чем она отличается от украинизации здорового человека

Что говорят мне мои наблюдения за сетевыми сражениями на тему украинизация vs русификация и т.п?

Понятно, что все эти сражения от безысходности. Хочется хоть где-то отыграться, раз уж с реальными реформами не сложилось. Да, я настаиваю, что дело в рессентименте и безнадеге.

Ознакомился с десятками, если не сотнями разнообразных постов (при том, что у меня весьма зачищенная лента — никаких Фарион/Ницой там быть не может).

Ни разу не видел постов от френдов "на хрена мне знать украинский в Украине". Ни разу. Зато видел радостные высмеивания "узк0язычных", "которые за 30 лет не могут выучить язык" и "защищают свое право не знать украинский", встречал душераздирающие рассказы про "язык агрессора", попадались жалобы на отсутствие обслуживания на государственном языке, и, наконец, требования "просто выполнять закон".

Кстати, о законе. Видел цитаты из заключения Венецианской комиссии, но только удобные цитирующим (в зависимости от позиции — либо критикующие языковой закон, либо поддерживающие защиту украинского языка).

Но я нигде и ни разу не видел, чтобы все эти государственники — защитники украинского языка обсуждали "языковые курсы", которые, согласно закону, государство обязано было организовать, и, почему-то, не организовало. Не видел ни одного комментария на тему, не говоря о постах.

Думаю, что существуют какие-то волонтерские курсы на ютубе, например, но почему-то это мало заботит патриотов, которым "мова болить" (в русском, как мне кажется, нет точного соответствия украинскому "болить" — русское "печет" это не совсем то).

Казалось бы, что может быть интереснее с позиции "лагідної українізації"? Но нет. Это мне кажется очень показательным, когда мы спорим о приоритетах патриотической общественности.

Ну, и самый потрясающий комментарий я получил от одного уже бывшего фб-френда, яростно критикующего учителя физики из Одессы, который имеет наглость выкладывать в ютуб уроки физики на русском языке (при том, что тот же самый учитель написал учебник физики на украинском).

На мое возражение, почему бы инфобойцам не оставить в покое человека, создающего контент, я получил такой ответ: "якщо людина хоче знімати відео на ютуб і заробляти з цього — велкам. Йди з школи і знімай. Хоч російською, хоч китайською. Але якщо людина працює на державу, то це накладає на неї зобовʼязання по захисту інтересів цієї держави. Тут не працює логіка, що у вільний від роботи час — можеш робити, що завгодно… Це все одно що працювати на посаді в ЗСУ, а зароблені гроші скидати в ДНР".

Прекрасно, не так ли.

Еще раз повторю – это я услышал не от бота или никому не известного психа, а от реального человека с тысячами подписчиков, состоящего в одной либеральной партии (не хочу называть имена, чтобы не провоцировать срач на эту тему).

Ситуация напоминает старый анекдот:

"Мой дед воевал ,чтобы не было богатых" — "А мой дед воевал, чтобы не было бедных".

Поэтому, когда я говорю о стремительной швондеризации патриотической общественности, не нужно обижаться. Сорри за банальное нынче упоминание Булгакова, который, кстати, вовсе не запрещен в Украине – это правда. Но правда не вся.

В Украине есть структура, которая принимает решение о том, что книгу можно запретить к ввозу, потому что в предисловии упоминаются "лица, которые публично поддержали военную интервенцию в Украине и внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности".

Речь идет об актерах – Гафте, Бурляеве, которые снимались в "Мастере и Маргарите".

Конечно, обсуждать "запрет Булгакова" намного приятнее, чем задуматься над вопросом – при всем очевидно критическом отношении к Гафту и ко, не очень понятно, чем упоминание актеров в контексте конкретного произведения навредит украинской государственности и вообще, следует ли государству заниматься подобным?

Ответ государственников понятен: мало идеологического контроля, нужно больше. Бить себя по затылку и заниматься чисткой сараев или хотя бы созданием украинского контента готовы единицы. А вот служить в фейсбучной очистке готовы тысячи.

Результат предсказуем.

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Публикуется с согласия автора.