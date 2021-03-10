Наперегонки с третьей волной. Почему украинская вакцинация — самая медленная в мире

По поводу коронавируса, вакцинации и т.п.

Я не люблю нагнетать и обещать коллапс каждые две-три недели, но сейчас в Украине наступает реальная *****.

Не собираюсь никого ни в чем убеждать, любой желающий может почитать статистику. Впрочем, толку от той статистики, если люди читают задней поверхностью бедра?

Например, я уже неоднократно сталкивался с тем, что падение заболеваемости/смертности в других странах некоторыми читателями отрицается, потому что общая кумулятивная статистика растет. То есть, не все понимают, что такое накопительные данные и почему они не могут уменьшаться.

Тем более, прошел год, все устали, трупы на улицах не валяются, всем надоело. Украине достаточно долго везло с относительно небольшой смертностью (я лично связываю это с меньшей долей пожилого населения и гораздо меньшей мобильностью этого самого пожилого населения).

Но везение рано или поздно заканчивается, а мы уже расслабились и помним заявление Ляшко об "ограничениях ради психологического эффекта" (получили психологический эффект, как у мальчика, который кричал "волки").

И что мы видим? У нас есть министр Степанов, который за две недели вакцинации ухитрился вакцинировать меньше 20 тыс.человек. С такими темпами вакцинации даже полученные 500 тыс. индийской вакцины будут колоть полгода.

При этом, Степанову наглости не занимать: "…Третя хвиля для нас не стала несподіванкою. Ми готувалися до неї, зокрема, зміцнюючи нашу медичну систему, збільшуючи кількість ліжок у лікарнях, роблячи інші дії, необхідні для надання медичної допомоги…".

Отлично подготовились. У нас сейчас целых 29(!) мобильных бригад делают не более(!) 100 уколов в день в среднем, а зачастую, намного меньше! Для сравнения, за тот же период в Литве вакцинировано примерно 100 тыс. доз, я уж не говорю о странах типа Великобритании или Италии, где вакцинируются сотни тысяч в день.

Много говорилось о том, что богатые страны перестраховались и заказали больше вакцин, чем могут употребить, но есть проблема и с другой стороны: в коррумпированных неэффективных странах вроде Украины коллективный Степанов не в состоянии освоить даже те объемы, которые страна получает.

И какой смысл выделять нам миллионы доз, если эти болваны не могут наладить вакцинацию с адекватной скоростью?

И в этом контексте я решительно не понимаю срач на тему "медиаперсоны и элита получают вакцину вместо групп риска". С нашими темпами это вообще не тема для обсуждения — нет никаких оснований, что существует некий "блат" для "элиты". Весенняя волна закончится, а у нас с такими темпами не успеют даже партию 500 тыс. доз Ковишилда израсходовать.

В общем, не там вы видите проблему. 1-3 тыс доз в день в масштабах сорокамиллионной страны — это ничто, это ноль, а вакцинация знаменитостей Гончаренко с Лещенко — это ноль от ноля.

Глобальная катастрофа в том, что нет никакой системы, мы видим хаос и надежду, что опять рассосется само собой. Почему такая низкая скорость вакцинации?

Непонятно, где узкие места и как с этими узкими местами собираются бороться "чемпионы мира по борьбе с коронавирусом". А вместо этого публике предлагается шоу СНБО. Дурдом.

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Публикуется с согласия автора.