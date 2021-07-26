Торговля ненавистью. Почему дискриминация русского языка не может быть мерилом патриотизма

От редакции Фокуса: вступивший в действие закон о языке и решение КСУ о том, что этот закон не противоречит нормам Конституции Украины породили живейшую дискуссию в украинском обществе, которое поделилось в своем отношении к упомянутым документам на непримиримые группы, каждая из которых отстаивает собственную правоту. Сегодня мы публикуем авторскую колонку киевского блогера и публициста Вадима Фульмахта. При этом, мы готовы предоставить возможность высказаться в нашей рубприке "Мнения" всем упомянутым в колонке Вадима Фульмахта лицам, если они выразят такое желание.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Забавно наблюдать, как влияет языковой закон на патриотическую общественность. Например, один умный (без иронии) человек комментирует закон в таком ключе, мол, теперь русскоязычные любители "какойразницы" поняли, что разница все-таки есть.

Ему вежливо объясняют, что логика "какойразницы" заключается в отсутствии дискриминации, тем более, на законодательном уровне. Умный человек продолжает веселиться над глупыми сторонниками "какойразницы": какая дискриминация русскоязычных, не смешите, вы хоть читали этот закон, вот вам статья 25, где там дискриминация?

И тут (барабанная дробь) оказывается, что человек-то пресловутую статью 25 закона не дочитал до конца и "не заметил" часть пятую статьи, прописанную таким образом, чтобы исключить русский язык:

"…Вимоги частин першої, другої та абзацу другого частини четвертої цієї статті не поширюються на друковані засоби масової інформації, що видаються винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською мовою, іншою офіційною мовою Європейського Союзу, незалежно від того, чи містять вони тексти державною мовою, та на наукові видання, мова яких визначається статтею 22 цього Закону".

И что вы думаете, это новое обстоятельство, которое радикально меняет общую картину, как-то повлияло на позицию Умного человека? Разумеется, никак. Вот в Израиле, говорит, насаждали иврит вместо идиша и ничего, все живы. Хотя многие были поначалу недовольны.

Важно

Что у мовы на языке. Почему решение КСУ о языковом законе не приведет к обьединению страны

Но какое отношение это имеет к нам, удивляюсь я. Ведь в Израиле нет ограничений на языки СМИ и вещания телеканалов. Даже языкового омбудсмена нет, жуткое дело. Ну да, соглашается собеседник, мы не в Израиле. А зачем тогда вы мне про Израиль рассказывали, спрашиваю? Вы туда не смотрите, вы сюда смотрите?

Как видите, на уровне фейсбука мы наблюдаем усиление раскола по линии "свой-чужой" даже среди вменяемых собеседников, у которых пена с клыков не капает.

Адекватные сторонники языкового закона стараются замаскировать свой рессентимент, но шила в мешке не утаишь. Куда вы денетесь с подводной лодки, русскоязычные патриоты, мол, не Путина же позовете, ахаха.

Но это вменяемые. А что происходит у ядерных "непорохоботов"? Там свои развлечения. Например, Дмитро Вовнянко ("письменник, блогер, історик-дослідник, журналіст" – и все это в одном лице) отследил дискуссию выше и написал разоблачительный пост о "Фульмахте-украинофобе".

Пост заканчивается выводом космического уровня: "Класова ненависть, ідеалізм та українофобія — три кити на яких базується ненависть до Порошенка. І до українців-державників". В комментах у Вовнянко портал в ад: 99% комментаторов впервые слышат мою подозрительно неукраинскую фамилию, видят меня насквозь, предлагают у*бывать в "свой Израиль" и т.п.

Одним словом, проевропейские патриоты-государственники as is. На данный момент у поста около 900 лайков и больше сотни репостов.

Я знаю, сравнение со Швондером и Шариковыми банально, но от этого никуда не деться. Если бы они могли – арестовали бы меня за то, что я не люблю ̶п̶р̶о̶л̶е̶т̶а̶р̶и̶а̶т̶ Петра Алексеевича.

Закон трактуется Швондерами вроде Вовнянко однозначно: можно командовать "фас". Пока на уровне фейсбука, а там, как пойдет.

В последний раз я слышал про Вовнянко три года назад во время скандала с генералом Семочко. Помните расследование Бигуса? Тогда "непорохоботы" придумали отмазки разного уровня безумия, но Вовнянко превзошел всех. Он написал развернутый текст, мол, Бигус рассказал об одном Семочко, а Порошенко прокомментировал совсем другого Семочко, потому что там два разных генерала Семочко. Вовнянко же историк-исследователь, не забывайте.

Важно

Когда язык имеет значение. Чего хотят от государства те украинцы, которые говорят по-русски

И вот, что показательно. В своем сочинении в 2018 года Вовнянко обронил такую фразу: "Окремі хейтери мені дописалися до того, що президента [Порошенко] оточують виключно р0сійськомовними блогерами – і далі за Ніцой і Фаріон вся гидота штибу "р0сійськомовний укр@їнець – не укр@їнець". Далі зрозуміло?"

То есть, в 2018-м это была "гидота". А теперь — другое дело.

Выводы.

Я прекрасно понимаю, что подавляющее большинство населения не волнуют проблемы защиты государственного языка, в отличие от тарифов, инфляции, войны и т.п.

Вся эта буря в стакане воды, в основном, происходит в фейсбуке. Однако я бы не стал недооценивать прецедент – общество настолько расколото, что даже адекватные и вдумчивые сторонники украинизации не видят никакой проблемы в ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ дискриминации.

Общее благо никого не интересует, это смешной термин для наивных идеалистов. Патриотически настроенные руcскоязычные понимают, что не существует политической силы, которая бы защищала их интересы – ни один условный "Голос" не рискнет выступить против "захиста мови", а Шарий и ОПЗЖ – это дно.

За исключением горстки активистов, люди устали от бесконечных срачей по пустякам и перестали воспринимать информацию, если она не касается лично их здесь и сейчас.

Но даже условные активисты реагируют только на угрозу "своей" социальной группе. Поэтому, например, дело Шеремета вызвало широкий резонанс только в узких кругах, хотя казалось, что оно объединило многих.

Важно

На каком языке побеждать. Почему Ницой и Фарион приближают нас к новой Руине

Более показателен другой пример – недавние новости о возможной депортации активиста-анархиста из Украины в Беларусь сопровождаются радостным улюлюканием: так это же левак, какая нам разница, что с ним Лукашенко сделает, не смейте его защищать, проклятые либералы.

Торговля ненавистью принесла результаты – никакого шанса объединить общество ради общего блага и реформ нет и не предвидится.

Никого не интересуют проблемы представителей "чужого пузыря", наоборот, чужие проблемы воспринимаются, как некое утешение и маленькая победа.

Но без объединения общество никогда не победит неофеодальную Систему. Зато защищаем государственный язык и хлопаем в ладоши. Ок.

Но никто не хочет и думать о том, пока "Титаник" плывет (с).

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.