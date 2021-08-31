Крым и язык ненависти. Какую проблему выявил скандал с Муждабаевым в эфире у Скрыпина

Скандал,связанный с уходом Айдера Муждабаева из онлайн-эфира канала Романа Скрыпина, и прозвучавшими из уст Муждабаева и Скрыпина обвинениями в адрес известного журналиста Леонида Швеца в "неуважении к крымским татарам" вызвал широкий резонанс в соцмальных сетях. Предлагаем вашему вниманию отклик сетевого публициста и блогера Вадима Фульмахта. Также предлагаем всем упомянутым в тексте и заинтересованным лицам, при желании, высказаться по этой теме в разделе "Мнения" на сайте Фокус.

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Хочу поддержать моего друга Леонида Швеца, которому, с подачи Айдера Муждабаева и Романа Скрыпина, профпатриоты пытаются одновременно вменить нацизм(!), "левачество"(!) и "неуважение к крымским татарам"(!). Нашли нациста.

Показательно, что мой вполне вежливый комментарий "объявить Швеца леваком и нацистом" — это надо постараться", Скрыпин удалил и тут же меня забанил.

Суть конфликта в том, что Леонид посмел напомнить: реваншистские языковые игры — это очень опасное занятие.

Вы не можете разрабатывать "стратегию деоккупации Крыма", игнорируя и вынося за скобки статус русского языка, по-моему, это очевидно и ничего оскорбительного в этом нет.

Потому что в Крыму живут не только крымские татары и называть всех прочих граждан Украины "понаехавшими", как это сделал Муждабаев — это и есть нацизм.

Копирую пост Скрыпина, чтоб вы понимали уровень манипуляции.

[ + – ] Скриншот записи в блоге Романа Скрыпина на Фейсбуке

[ + – ] Тот самый скандальный эфир с участием Леонида Швеца и Айдера Муждабаева.

Вообще, эта мода хайповать на языковых темах зашла слишком далеко и добром не кончится.

Буквально сегодня обратил внимание, как один популярный украинский youtube-блогер, пропагандирующий науку и рационализм, в очередной раз в фейбуке хайпует, подкармливая аудиторию вбросами на тему "русск0язычной челюсти".

Систематически публикует определенные комментарии с явным подтекстом, прямо не формулирует, но подмигивает: смотрите, на каком языке комментируют умные, а на каком — тупые. Любящая рационализм и науку патриотическая публика ликует и лайкает. Некоторые мои друзья тоже.

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Хотя, можно без каких-то проблем найти тупые комментарии на государственном языке под роликами на этом канале, как вы понимаете. И я уверен, им это не покажется смешным.

Люди реально не осознают, что шутки про гражданскую войну однажды могут перестать быть шутками. Нужно больше лайков и больше искрометных шуток про челюсть. К счастью, это пока не сильно выходит за рамки фейсбучного пузыря.

И, как мне справедливо заметили — истерия дошла до такого уровня, что любое высказывание, не вписывающееся в официальный патриотический канон, объявляется нацизмом, левачеством и т.п. В этой ситуации проще промолчать.

Зато хорошо слышны голоса бесчисленных Муждабаевых и Скрыпиных. Пропал калабуховский дом.

Хочу отметить, что языковой закон дал отмашку — у нас, мол, есть теперь список "коренных народов", есть "титульная нация", а если кто-то обсуждает что-то за рамками этого строгого списка — тот агент Кремля.

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