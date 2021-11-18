Закрытая школа. Почему за провал вакцинации ответят первоклашки

Бесит это лицемерное закрытие школ "ради здоровья детей". И аргумент: дети тоже попадают в больницы и умирают от коронавируса. Конечно. Но вопрос в частоте и вероятности. Летальность у детей по официальным данным — 0.04% (прописью: четыре сотых процента).

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Это, по сути, такой же вопрос, как и побочки от вакцин от коронавируса — да, они есть, люди иногда умирают от вакцин, так давайте вакцины запретим? Нет? Вот и я предлагаю не заниматься маразмом, а сравнивать вероятности, цифры давно известны: на каждую тысячу умерших от коронавируса приходится один ребенок. Да, это печально и ужасно, но, блин, один на тысячу! И мы еще не знаем, какие у него были патологии!

Вернемся к закрытым школам. Раньше был хотя бы аргумент насчет защиты пожилой группы риска, но теперь эта самая группа получила защиту — вакцину. Не хотят вакцинироваться? Ок, а школы тут причем?

Единственный здравый аргумент в поддержку принудительных мер — это защита медицинской системы от коллапса. но, как мы знаем, не школьники с ковидом перегружают систему.

Я хорошо понимаю родителей, которые беспокоятся за своих детей и предпочитают дистанционку. Это их право. Своих держите дома. А мне помогать не надо. Кто видел родителя первоклассника, который радостно учится на дистанционке? Это бред. Спасибо нашему распрекрасному мэру Кличко и подобным ему "хозяйственникам".

Вы (вместе с Зеленским и Ко) провалили вакцинацию, а не родители школьников. А теперь занимаетесь имитацией деятельности.

Важно

Духи знаний, вы нас слышите? Что не так с украинским онлайн-обучением эпохи карантина

Притом, что достаточно взглянуть на цифры и станет понятно, на чем нужно сконцентрировать все усилия: на вакцинации групп риска. Но закрыть школы проще, под восторженное одобрение всех, у кого дети не учатся в младшей школе.

[ + – ] Цифры давно известны: на каждую тысячу умерших от коронавируса приходится один ребенок. Летальность у детей по официальным данным — 0.04%

Вакцинируйте любой ценой группы риска (и всех желающих, само собой) и избавьте нас от своей бесконечной заботы!

Что характерно, за закрытие школ выступают все, кроме родителей младших и средних школьников. А остальные старательно делают вид, что не понимают масштаб проблемы.

Ну подумаешь, в 6 лет сидеть дома и учиться на дистанционке, что вам, тяжело? Всего три недели. Или месяц. Но это не точно.

Я вам советую подумать над статистикой насилия в семьях, где родители не имеют возможности нормально работать и должны заниматься учебой маленьких детей. И я не шучу.

Я вижу, вы не понимаете. Ок, расскажите матерям-одиночкам, которые работают кассиршами в магазине или продавцами с утра до ночи за гроши, что они должны либо бросить свою работу, либо оставлять дома детей-шестилеток одних, потому что те разносят что-то. Может быть, вы пока с ними посидите? Нет? А кто тогда?

Очень прошу свои комментарии в поддержку закрытия школ начинать со слов: "…У меня ребенок в первом классе, сидит дома и я нормально к этому отношусь, потому что…".

Первоисточник.