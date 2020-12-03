Духи знаний, вы нас слышите? Что не так с украинским онлайн-обучением эпохи карантина

Сейчас, в связи с карантином и пандемией звучит немало предложений по поводу перехода обучения в онлайн (экстерн), тем самым максимально избегая живого контакта студента или школьника с учителем. Ну, тренд же, как-никак.

А это, к сведению любознательных, угроза уже совсем другого порядка, чему посвящен ряд серьезных научных исследований.

Сегодня мы наблюдаем всестороннюю эскалацию примитивного контента, который уничтожает аналитическое и системное мышление наших детей.

Важность ЖИВОГО общения намеренно отодвигается на задний план, вместе с учителями, родными и даже друзьями.

Так вот, выступлю дремучим последователем просвещения эпохи Гутенберга — да здравствует книга и живой учитель! Я за уважение к учителям и против тотальной деградации.

Считается, что из 100 процентов студентов — 10% — по-любому выучатся, даже если учебный процесс будет вялым и преподавательский состав слабым; 10% — необучаемы в принципе, хоть кол на голове теши; остальные 80% зависят от способа научения, подачи информации, качественных навыков преподавателей и тд.

Именно этих 80%, мы с , к сожалению, теряем.

Начнем с азов. Образованием управляет государство. Именно оно, согласно программе своего развития (не надо плакать в этом месте, мы в мире не одни такие) "создает" условия для реализации качественного процесса в сфере науки и образования.

Я не "динозавр" и не отрицаю возможностей онлайн-обучения, если оно качественно построено. Если институт обладает уникальными видео материалами, а страна способна обеспечить качественный интернет и наличие необходимой техники у каждого студента.

Но то, что происходит сейчас — полная профанация. Об этом говорят на каждой кухне, но выхода не видит никто. Карантин. Точка.

Сегодняшние онлайн -лекции напоминают спиритический сеанс:

— Миша, ты с нами?.. Миша, ответь, если ты нас слышишь.

Я не шучу.

Совершенно однозначно активны только 10% студентов. С их помощью или, точнее, поддержкой и проходит лекция. Остальные безмолвные картинки — это отсутствующие люди. И, опять же, все это знают. Да-да. Видеть "вживую" контакт не получится, если у вас 50 и больше студентов — качество связи не позволит.

Кто-то скажет: в оффлайне может то же самое происходить. При наличии физического присутствия студента в аудитории — полное его отсутствие моральное и интеллектуальное. Однако онлайн предоставляет значительно больше возможностей отсутствия при визуальном "присутствии" на экране компа.

Так вот, возвращаясь к началу посыла — 80% населения в будущем рискуют остаться неграмотными или, скорее всего, примитивной дешевой рабочей силой. Тем самым сегментом, которому беззастенчиво можно впаривать некачественные продукты питания, вредные лекарства, откровенно лживую информацию и прочие неработающие идеи и смыслы.

Я просто лишний раз хочу сказать, что начинается все это НЕКАЧЕСТВЕННОЕ И ВРЕДНОЕ именно со школьной парты.

И сейчас уже вопрос даже не в том, будет ли дальше лучше или хуже. Вопрос в том, будет ли это самое "дальше" вообще. У нас.

Первисточник.

Публикуется с согласия автора.