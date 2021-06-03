Университет, который построит Зеленский. Почему он в Украине уже есть

Открою секрет. У нас в стране уже есть "Университет будущего"!

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120 га земли, 75 км дорог, 16 факультетов, 11 учебно-научных институтов, несколько научно-исследовательских институтов и научных центров. 25000 студентов, аспирантов, докторантов и ещё 10000 сотрудников, ученых и технических работников.

Университет признан равноправным партнером в реализации Общегосударственной космической программы Украины.

30 проектов представлено на рассмотрение в ГКАУ, ведется активная работа по реализации проектов PolyITAN-3-PUT и PolyITAN-12U (разрабатываются и создаются спутники, два из которых уже давно на орбите Земли). Создано Украинско-Китайскую лабораторию по исследованию космоса.

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В прошлом году была сформирована на базе Инновационной экосистемы "Sikorsky Challenge" Всеукраинская инновационная экосистема, к которой присоединились 14 университетов и 5 инновационных кластеров.

Университет активно участвует в международных программах и проектах. Нередко занимает первые места на различных конкурсах, держит достойную планку в международных рейтингах.

Да! Это КПИ! Чем не университет будущего? И одновременно университет с большой героической историей.

Все, что заявлено в программах новой составляющей полит-пиара президента — в КПИ уже есть! Только чуть расширить и углубить надо было бы. Но мы развиваемся!

Мы и так это все выводим сейчас на новый современный уровень. Так что, неслабый УЖЕ есть конкурент у еще несозданной утопии.

Почему не только полит-пиар, а еще и утопия? Потому что курировать весь процесс будут люди, для которых наука, книги и сама по себе экономика — слишком узко, сложно и неинтересно.

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И насчет выпускников-специалистов будущего учебного заведения.

Как-бы не получилось так, как в анекдоте: ученые из Гарвардского университета выяснили, что мыши размножаются гораздо быстрее, если им не мешают ученые из Гарвардского университета.

Текст вызван нескрываемой завистью к планам и финансированию на 7.2 млрд грн. За такие деньги КПИ построил бы на своей территории космодром.

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