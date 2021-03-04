Чему учат в школе. Стоит ли менять украинскую систему образования, и кто должен это делать
Что делать с украинской системой образования? Одни считают, что ее должны реформировать сами учителя, другие — что депутаты с помощью законов. Третьи — что она как-нибудь сама себя реформирует,типа, не в первый раз.
Как изменялся маркетинг. И что из этого выходило.
- Кроссовки.
Раньше кроссовки покупали только спортсмены. Но, вот, маркетологи внушили новую установку: кроссовки – это обувь не только для спорта, но и для отдыха.
Люди с удовольствие подхватили эту идею, и теперь кроссовки есть практически у всех, даже у старушек. Которые их очень любят.
- Часы.
Швейцарские часовщики, когда продажи стали падать, заявили, что их часы – это не только приборы для измерения времени, но и…. модный аксессуар.
Так что главная его польза теперь – не время показывать, а быть Подарком!
И публика клюнула! Продажи, естественно, удесятерились.
- СМИ.
Компания CNN кардинально изменила порядок потребления новостей, став транслировать их не в строго отведннное время (раньше считалось, что так удобнее зрителям), а именно в момент появления новостей, причем, круглосуточно.
Отсюда сразу пошли первые реалити-шоу катастроф и сенсаций, встреченные на ура.
Так вот. Быстро выигрывают те, кто моментально переворачивает свой бизнес с ног на голову. Теперь нам это предстоит проделать с образованием, которое сильно забуксовало.
И если недавно с этим еще как-то мирились, то вдруг его стали все чаще называть отстающим, галимым, архаичным и отсталым…
Особенно во время пандемии и карантинных онлайнов.
Вдруг все громче стали говорить, что учат "не тому", "не так", "не те" и "не на тот результат".
И тогда за дело взялись профессионалы.
Нет, профессионалы не из сферы образования (!), а из других отраслей, видя, что она сама уже не может выбраться из "безнадежных тупиков над обрывом".
Она нуждается в помощи со стороны. Think out of the box!
Тем не менее, одни считают, что систему образования должны все-таки реформировать сами учителя, другие — что депутаты с помощью законов. Третьи — что она как-нибудь сама,типа, не в первый раз…
Это как со вторым законом термодинамики. Система подвергается энтропии и дальнейшему распаду, до тех пор, пока не возникнет приток внешней энергии, который приводит систему в новый нормальный порядок.
Вот и вопрос возник:
1. Должна ли система образования индустриализироваться, автоматизироваться и роботизироваться, чтобы становиться современной и более прогрессивной?
Даже если это многих раздражает.
2. Или пусть живет, управляется и развивается, как обычно, "вручную", чтобы никого не травмировать этими компьютерными и онлайновыми технологиями?
Какой ваш выбор?
Публикуется с согласия автора.