Чему учат в школе. Стоит ли менять украинскую систему образования, и кто должен это делать

Как изменялся маркетинг. И что из этого выходило.

Кроссовки.

Раньше кроссовки покупали только спортсмены. Но, вот, маркетологи внушили новую установку: кроссовки – это обувь не только для спорта, но и для отдыха.

Люди с удовольствие подхватили эту идею, и теперь кроссовки есть практически у всех, даже у старушек. Которые их очень любят.

Часы.

Швейцарские часовщики, когда продажи стали падать, заявили, что их часы – это не только приборы для измерения времени, но и…. модный аксессуар.

Так что главная его польза теперь – не время показывать, а быть Подарком!

И публика клюнула! Продажи, естественно, удесятерились.

СМИ.

Компания CNN кардинально изменила порядок потребления новостей, став транслировать их не в строго отведннное время (раньше считалось, что так удобнее зрителям), а именно в момент появления новостей, причем, круглосуточно.

Отсюда сразу пошли первые реалити-шоу катастроф и сенсаций, встреченные на ура.

Так вот. Быстро выигрывают те, кто моментально переворачивает свой бизнес с ног на голову. Теперь нам это предстоит проделать с образованием, которое сильно забуксовало.

И если недавно с этим еще как-то мирились, то вдруг его стали все чаще называть отстающим, галимым, архаичным и отсталым…

Особенно во время пандемии и карантинных онлайнов.

Вдруг все громче стали говорить, что учат "не тому", "не так", "не те" и "не на тот результат".

И тогда за дело взялись профессионалы.

Нет, профессионалы не из сферы образования (!), а из других отраслей, видя, что она сама уже не может выбраться из "безнадежных тупиков над обрывом".

Она нуждается в помощи со стороны. Think out of the box!

Тем не менее, одни считают, что систему образования должны все-таки реформировать сами учителя, другие — что депутаты с помощью законов. Третьи — что она как-нибудь сама,типа, не в первый раз…

Это как со вторым законом термодинамики. Система подвергается энтропии и дальнейшему распаду, до тех пор, пока не возникнет приток внешней энергии, который приводит систему в новый нормальный порядок.

Вот и вопрос возник:

1. Должна ли система образования индустриализироваться, автоматизироваться и роботизироваться, чтобы становиться современной и более прогрессивной?

Даже если это многих раздражает.

2. Или пусть живет, управляется и развивается, как обычно, "вручную", чтобы никого не травмировать этими компьютерными и онлайновыми технологиями?

Какой ваш выбор?

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.