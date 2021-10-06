Между Моцартом и Моргенштерном. Как научить детей и подростков любить хорошую музыку

Зачем детей отдают учиться музыке? Чтобы что? Уметь играть гаммы?.. Знать ноты?.. Перебирать клавишами "к Элизе"?.. Сочинять песни?… Дирижировать оркестром?…

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Я видел, как музыкальным школам даже выводили рейтинги по показателю, в чьей школе лучше играют гаммы. Но не кто лучше импровизирует или сочиняет песни.

А потом зрители жалуются, что со сцены несутся примитивные мелодии и антимелодии.

А откуда взяться песням умным и мелодиям запоминающимся? Если никто об этом в музыкалках детям даже не заикается.

Да и в традиционных школах вопиюще антагонистическое противоречие: с одной стороны, дети помешаны на музыке, они вообще из ушей наушники не вынимают, только музыку и слушают.

А с другой стороны, дети только и говорят об отвращении к музыке со школы. Почему эти две стороны не стыкуются?

Почему бы детей не обучать музыке, которая нравится ИМ, а не навязывать свои взрослые вкусы, даже если классика бессмертна?

Казалось бы, вот она, мотивация интереса к музыке! Реальная, а не надуманная. Природная, а не искусственная! Да, к своей музыке – ну и что!?

Эдьюкейторы всего мира! Так воспользуйтесь этим даром богов!

Синхронизируйте свои обширные знания в музыке с подростковыми предпочтениями и музыкальностями. Даже если они вам не нравятся, режут слух и нарушают взрослые моральные устои.

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Подыграйте им! Чтобы их интерес не угас с вашими сольфеджиями и музлитературами.

Дайте им записывать фонограммы, скачав соответствующие программы, научите разбираться в ИХ музыке, в ИХ диджеях… А не в музыке всех наших замечательных бабушек и дедушек.

Они потом вырастут из коротких штанишек своей музыкальной субкультуры, и наберутся вкуса. И станут высоко художественно воспитаны, научившись сравнивать музыкальные стили и течения, тем более, что с возрастом вкусы меняются.

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Тогда они сумеют овладеть разными музыкальными пластами.

И только потому, что взрослые не бросили их на произвол судьбы, в самый сложный период музыкального взросления, настроив с ними теплые человеческие струны, вместо железобетонных стен между своей, типа, высокой музыкальной классической культурой, и их по-юношески протестными музыкальными течениями и увлечениями.

Веселых вам нот, трогающих душу.

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