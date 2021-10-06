Между Моцартом и Моргенштерном. Как научить детей и подростков любить хорошую музыку
Зачем детей отдают учиться музыке? В традиционных школах вопиющее противоречие: с одной стороны, дети помешаны на музыке, они вообще из ушей наушники не вынимают. А с другой стороны, дети только и говорят, что об отвращении к музыке со школы. Почему эти две стороны не стыкуются?
Зачем детей отдают учиться музыке? Чтобы что? Уметь играть гаммы?.. Знать ноты?.. Перебирать клавишами "к Элизе"?.. Сочинять песни?… Дирижировать оркестром?…
Я видел, как музыкальным школам даже выводили рейтинги по показателю, в чьей школе лучше играют гаммы. Но не кто лучше импровизирует или сочиняет песни.
А потом зрители жалуются, что со сцены несутся примитивные мелодии и антимелодии.
А откуда взяться песням умным и мелодиям запоминающимся? Если никто об этом в музыкалках детям даже не заикается.
Да и в традиционных школах вопиюще антагонистическое противоречие: с одной стороны, дети помешаны на музыке, они вообще из ушей наушники не вынимают, только музыку и слушают.
А с другой стороны, дети только и говорят об отвращении к музыке со школы. Почему эти две стороны не стыкуются?
Почему бы детей не обучать музыке, которая нравится ИМ, а не навязывать свои взрослые вкусы, даже если классика бессмертна?
Казалось бы, вот она, мотивация интереса к музыке! Реальная, а не надуманная. Природная, а не искусственная! Да, к своей музыке – ну и что!?
Эдьюкейторы всего мира! Так воспользуйтесь этим даром богов!
Синхронизируйте свои обширные знания в музыке с подростковыми предпочтениями и музыкальностями. Даже если они вам не нравятся, режут слух и нарушают взрослые моральные устои.Важно
Подыграйте им! Чтобы их интерес не угас с вашими сольфеджиями и музлитературами.
Дайте им записывать фонограммы, скачав соответствующие программы, научите разбираться в ИХ музыке, в ИХ диджеях… А не в музыке всех наших замечательных бабушек и дедушек.
Они потом вырастут из коротких штанишек своей музыкальной субкультуры, и наберутся вкуса. И станут высоко художественно воспитаны, научившись сравнивать музыкальные стили и течения, тем более, что с возрастом вкусы меняются.Важно
Тогда они сумеют овладеть разными музыкальными пластами.
И только потому, что взрослые не бросили их на произвол судьбы, в самый сложный период музыкального взросления, настроив с ними теплые человеческие струны, вместо железобетонных стен между своей, типа, высокой музыкальной классической культурой, и их по-юношески протестными музыкальными течениями и увлечениями.
Веселых вам нот, трогающих душу.